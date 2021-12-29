Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 20 Aralık gecesi hiçbir şekilde dolara müdahale olmadı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 21:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki durdurulamayan artışın ardından, kabine toplantısı sonrası sürpriz şekilde kur artışını garanti eden TL hesabını açıkladı. Açıklamayla birlikte 18 liraları aşan dolar kuru 12 liralara kadar geriledi.

Kurun gerilemesinde halkın yeni modele güven duyup dövizlerini bozdurmasının, döviz hesaplarından çıkmasının etkili olduğu iddia edildi.

CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' modelinin açıklandığı 20 Aralık gecesi kamu bankalarındaki hareketliliğe dair açıklama yaptı. Nebati, 20 Aralık gecesi kura hiçbir müdahalede bulunulmadığını söyledi.

Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Nebati Nebati, "Sosyal medyada cümlelerimi cımbızlayarak algı operasyonu yapılıyor" dedi.

"3 ay süre ile açıkça Türkiye'nin makroekonomik göstergeleriyle bağdaşmayan, yapay bir fırtına estirildi" iddiasında bulunan Nebati, "Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür, Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı" ifadelerini kullandı.

Nebati, "Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak" dedi.

"Ben zarar eden bütün vatandaşlara açık çağrıda bulunuyorum" diyen Nebati, "Kim ki döviz gidiyor, kendinize tedbir alın ve adımlarınızı atın diyorsa dava açın" ifadelerini kullandı.

Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önceki gün veya geçen günlerden 11,5 liradan doları TL mevduata çevirip Merkez Bankası'na verenler var. Canı yanıyor mu? Yanmıyor. Vadeli TL mevduatı olan yükselişten etkilenmeyecek. 12 lira ile açıklayanlar 3-5 gün sonra daha düşük rakama geldiğinde parası karşılanıyor. Dolar çıktı mı, gitti mi, geldi mi diye bir sorunları kalmadı.

Dolar bugün 12.64'teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru. O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek.

Bize 'Hiçbir şeye müdahale etmeyin' diyorlar. Serbest piyasa bu değil. Biz de ülkenin serbest piyasa koşulları dışındaki eylemlerinin doğru olmadığını söylüyor, ikaz ediyor, gereğini yapıyoruz.

"20 ARALIK ÖNEMLİ BİR GÜN"

Bu salınım çok uzun sürmeyecek. 3 ay süre ile açıkça Türkiye'nin makroekonomik göstergeleriyle bağdaşmayan, yapay bir fırtına estirildi. Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür, Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz.

"3 AY SONRA ORTAYA ÇIKACAK"

Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak. Doların yükseldiği falan yok. Bu, salınımların kendi haline gelmesi. Küçük yatırımcılar çarpıldı. Kılavuzları doğru değildi; sosyal medya, troller, siyasal partilerin temsilcileri... Bunlar sadece AK Parti iktidarına ve cumhurbaşkanımıza zarar vermek için köpürttükçe köpürttüler.

Bir siyasal iktidar, seçime 1.5 yıl var, seçime giderken dövize yükseltmeyi göze alır mı? Almaması gerekir çünkü Türkiye'de herkes dolara bakar.

MUHALEFETE MESAJ: ONLARIN KULLANDIĞI HER ŞEYİ KULLANACAĞIM

Muhalefet partisi için çok büyük bir imkan elde edilmiş. 'Geliyor gelmekte olan' diyor. Onların sloganını kullanıyorsun diyorlar, onların kullandığı her şeyi kullanacağım, onlara bir şey bırakmayacağım. Şunu bilsinler: Geldi, gelmekte olan geldi.

Tamamen psikolojik bir harpti, bu harpte zirveye ulaştılar 20 Aralık'a kadar. Küçük yatırımcılara zarar veren de onlardır. Sahte belgeler yayınladılar. 52 firma bu yıl halka açıldı, tarihi rekor kırıldı. Bunları da öyle bir noktaya getirdiler ki gerçekliği olmayan bir şekilde küçük yatırımcıyı döviz almaya ikna ettiler.

Son 3 aylık operasyon içerideki küçük yatırımcılar başta olmak üzere kurumların da verdiği algı operasyonu, psikolojik harpti. Bu insanların ahı, maddi olarak zararlarını kim karşılayacak? Küçük yatırımcı kimler tarafından aldatıldığını bilsin. 19 yıllık iktidarız biz, aldatan ve ağlayan olmadı.

Merkez Bankası başkanlığı yapmış bir kişi "Tam alım zamanı, gidin alın" diyorsa, hayatının en büyük falsosunu yaptı. Bizim açımızdan da en önemli kazanım şu: Size kılavuzluk yapanın derdi siz değilsiniz, derdi başka bir şey.

"DÖVİZ GİDİYOR DİYENE DAVA AÇIN"