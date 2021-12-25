CHP'li Yavuzyılmaz, 20 Aralık'ta olanları böyle anlattı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 08:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki durdurulamayan artışın ardından, kabine toplantısı sonrası sürpriz şekilde kur artışını garanti eden TL hesabını açıkladı. Açıklamayla birlikte 18 liraları aşan dolar kuru 12 liralara kadar geriledi. Kurun gerilemesinde halkın yeni modele güven duyup dövizlerini bozdurmasının, döviz hesaplarından çıkmasının etkili olduğu iddia edildi.

YAVUZYILMAZ: MB SOYULMUŞTUR

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 20 Aralık'ta vatandaşa tuzak kurulduğunu belirterek, "MB soyulmuştur. Operasyondan haberi olanlar büyük paralar kazanmıştır. Kalanlar paralarını ve varlıklarını kaybetmiştir!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşa tuzak nasıl kuruldu? 20 Aralık sabah.. Operasyon başlıyor! Borsada 1 gün süreli ‘Yukarı Adım Kuralı’ uygulamasına geçiliyor. Böylece doların düşme ihtimali azaltılıyor. Dolar 18,36 liraya kadar yükseliyor. 18.15’de gündüz piyasası kapanıyor. Ve vurgun başlıyor"

Vatandaşa tuzak nasıl kuruldu??



20 Aralık sabah..

Operasyon başlıyor!



Borsada 1 gün süreli ‘Yukarı Adım Kuralı’ uygulamasına geçiliyor.



Böylece doların düşme ihtimali azaltılıyor.



Dolar 18,36 liraya kadar yükseliyor. 18.15’de gündüz piyasası kapanıyor.



Ve vurgun başlıyor?? pic.twitter.com/CYoBKUYGK5 — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 24, 2021

"20 Aralık akşam.. Merkez Bankası, kamu bankaları aracılığıyla çok düşük kur’dan dolar satmaya başlıyor. Hedef, MB dolarını 10 liranın altında satıp bir kısım yandaşa sermaye transferi yapmak iken, dolar ancak 12,49’a kadar geriliyor. Çünkü"

20 Aralık akşam..



Merkez Bankası, kamu bankaları aracılığıyla çok düşük kur’dan dolar satmaya başlıyor.



Hedef, MB dolarını 10 liranın altında satıp bir kısım yandaşa sermaye transferi yapmak iken, dolar ancak 12,49’a kadar geriliyor.



Çünkü?? pic.twitter.com/lpB0kEBp9J — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 24, 2021

"Bu operasyondan haberi olmayan bir yatırımcı, ortalama 12,50 liradan 1,5 milyar dolarlık alım yapıyor. MB, o günkü satış limitini tükettiği için daha fazla dolar da satamıyor. Böylece operasyon yarım kalıyor! Panik başlıyor"

Bu operasyondan haberi olmayan bir yatırımcı, ortalama 12,50 liradan 1,5 milyar dolarlık alım yapıyor.



MB, o günkü satış limitini tükettiği için daha fazla dolar da satamıyor.



Böylece operasyon yarım kalıyor!



Panik başlıyor?? — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 24, 2021

"21 Aralık sabah.. 09.25 BİST bir duyuruyu onaya sunuyor Operasyonun tamamlanması için borsa yatırıcımcılarına tuzak kuruluyor. 09.46 (Borsa açıldıktan 16dk sonra) Duyuru onayı KAP’ta yayınlanıyor Doların %10’a kadar düşükten satılabilme sınırı %80’e çıkarılıyor. Ancak"

21 Aralık sabah..



09.25 BİST bir duyuruyu onaya sunuyor



Operasyonun tamamlanması için borsa yatırıcımcılarına tuzak kuruluyor.



09.46 (Borsa açıldıktan 16dk sonra) Duyuru onayı KAP’ta yayınlanıyor



Doların %10’a kadar düşükten satılabilme sınırı %80’e çıkarılıyor.



Ancak?? pic.twitter.com/DwGsveHXNP — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 24, 2021

"Yatırımcılar bu kararı öğrenene kadar geçen 16dk’lık süre içinde; Yeni günde borsada 18,22 liradan satış işlemine başlayan MB dolar rezervi 3,65 lira seviyesine kadar zaten satılmış oluyor. Önceden haberi olupta neredeyse bedavaya dolar alanların kim olduğu meçhuldur!"

Yatırımcılar bu kararı öğrenene kadar geçen 16dk’lık süre içinde;



Yeni günde borsada 18,22 liradan satış işlemine başlayan MB dolar rezervi 3,65 lira seviyesine kadar zaten satılmış oluyor.



Önceden haberi olupta neredeyse bedavaya dolar alanların kim olduğu meçhuldur!



Sonuç?? pic.twitter.com/6Hd77B49Hu — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 24, 2021

"MB soyulmuştur. Operasyondan haberi olanlar büyük paralar kazanmıştır. Kalanlar paralarını ve varlıklarını kaybetmiştir! SPK ve BİST’in manipülasyonlara karşı yatırımcılarını koruması gerekirken, yatırımcılarına kumpas kurulmasına aracılık etmiştir"