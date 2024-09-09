Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma rakamlarını açıkladı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 17:53

Güncelleme: 09.09.2024 - 17:53

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ağustosta 125,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 185,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.

Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise ağustosta yüzde 147,7 oldu.