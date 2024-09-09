Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma rakamlarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borç çevirme oranının ağustos ayında yüzde 147,7 seviyesinde olduğunu aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma rakamlarını açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 17:53

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ağustosta 125,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 185,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.

Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise ağustosta yüzde 147,7 oldu.


Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanlığı #borçlanma #İç borçlanma
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