Hazine'den satılık vergi dairesi!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 09:36

Güncelleme: 22.11.2023 - 09:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 10 ildeki 12 taşınmazı satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; İzmir’in Konak ilçesinin Çınarlı mahallesinde Vaşıtlar Vergi Dairesi Çınarlı Şubesi'nin de içinde bulunduğu 8 bin 181 metrekarelik arazi ihale usulü ile özelleştirilecek. “İzmir’in Manhattan’ı projesi” olarak gösterilen bölge içerisinde kalan arsa için 20 milyon TL geçici teminat bedeli istendi.

Aydın’ın turizm merkezi Kuşadası ilçesinin Davutlar Mahallesi’nde ise orman ve tarım arazilerinin yanı başında olan toplam 21 bin 996 m2'lik iki arazi ihale usulüyle satışa çıkarıldı. Bütün halde satılan arsa için 6 milyon lira geçici teminat bedeli istenirken son teklif 30 Kasım’da verileceği bildirildi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle düzenleneceği duyurulurken gerçek-tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan derneklerin ihaleye katılabilecekleri bildirildi.