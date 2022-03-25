Hazine'nin Zafer Havalimanı için ödeyeceği garanti tutarı yaklaşık 19 milyon TL!

Hazine'nin, Kütahya'da bulunan ve Türkiye'nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı için şirkete ödeyeceği garanti tutarının güncel kurla 18 milyon 804 bin TL'yi bulduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 23:14
Hazine'nin Zafer Havalimanı için ödeyeceği garanti tutarı yaklaşık 19 milyon TL!
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Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-Devret modeliyle hizmete açılan ve Hazine'ye yük olan Zafer Havalimanı tartışılmaya devam ediyor.

Garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayarak dünyada adından söz ettiren Zafer Havalimanı'yla ilgili CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İSTİKRARLI ZARAR SÜRÜYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz, AKP’nin Zafer Havalimanı’ndaki 2022 yılının ilk iki ayındaki performansını “istikrarlı zarar” olarak nitelendirerek şu paylaşımı yaptı:

  • AK Parti’nin Zafer Havalimanı’ndaki istikrarlı zararı sürüyor.

- 2022’nin ilk 2 ayında

  • Garanti edilen yolcu sayısı: 219.622
  • Gerçekleşen yolcu sayısı: 2.588
  • Hata payı: %98,82
  • Şirkete ödenecek garanti tutarı: 1.153.634 Euro 
  • Güncel kurla: 18.804.234 TL

KAMUYA DEVRİNE KADAR REKOR ÖDEMELER TAM GAZ DEVAM!

Yavuzyılmaz'ın paylaşımına göre, 2022 yılının ilk iki ayında garanti edilen yolcu sayısı 219 bin 622 iken bu sayısı yüzde 98'lik hata payıyla 2 bin 588 yolcuyu ancak bulabildi.

Öte yandan Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı’nın yapım maliyetinin 50 milyon Euro, 2012 ile 2022 (ilk iki ay) yılları arasında şirkete yapılan garanti ödemenin 53 milyon 401 bin Euro ve havalimanının kamuya devrinin 2044 yılında gerçekleşeceğini hatırlatarak, bugüne kadarki ortalama hata payıyla devam ederse, 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesinin 208 milyon Euro olacağını açıkladı.

Yavuzyılmaz kaynak olarak da CİMER ve Sayıştay'ı gösterdi.



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