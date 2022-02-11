Hazine'nin Zafer Havalimanı için ödeyeceği garanti tutarı yaklaşık 9 milyon TL

11 Şubat 2022 Cuma, 00:21

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılanve Hazine'ye yük olan Zafer Havalimanı tartışılmaya devam ediyor.

Garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayarak dünyada adından söz ettiren Zafer Havalimanı'yla ilgili CHP'li Deniz Yavuzyılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BERBAT BİR PERFORMANS..."

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin Zafer Havalimanı’ndaki 2022 Ocak ayındaki performansını “berbat” olarak nitelendirerek şu paylaşımı yaptı:

AK Parti’nin Zafer Havalimanı’ndaki 2022 Ocak ayı berbat performansı:

Garanti edilen yolcu sayısı: 109.811 Gerçekleşen yolcu sayısı: 1.304 Hata payı: % 98,81

Gerçekleşen yolcu sayısı: 1.304 Hata payı: % 98,81 Hazinenin şirkete ödeyeceği garanti tutarı: 581.352 Euro Güncel kurla: 8.970.532 TL!

Öte yandan Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı’nın yapım maliyetinin 50 milyon euro, 2012 ile 2021 yılları arasında şirkete yapılan garanti ödemenin 52 milyon 829 bin euro ve havalimanının kamuya devrinin 2044 yılında gerçekleşeceğini olduğunu hatırlatarak, bugüne kadar ki ortalama hata payıyla devam ederse, 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesinin 208 milyon euro olacağını açıkladı.

YAVUZYILMAZ'DAN SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALEBİ

Bununla birlikte Yavuzyılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyu da paylaştı.

Başvuruda, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün ‘Bölgesel Zafer Havalimanı’ ihalesi ve yapılan sözleşme ile kurum zararı oluşmasına sebebiyet veren kişi/kişiler tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılması talebidir” ifadeleri yer aldı.

AK Parti’nin Zafer Havalimanı’ndaki 2022 Ocak ayı berbat performansı??



Garanti edilen yolcu sayısı: 109.811

Gerçekleşen yolcu sayısı: 1.304

Hata payı: % 98,81



Hazinenin şirkete ödeyeceği garanti tutarı: 581.352 Euro



Güncel kur’la: 8.970.532 TL!



Kaynak: Sayıştay, CİMER pic.twitter.com/XreBIP7mKq — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 10, 2022

YOLCU GARANTİSİ TUTMAYAN HAVALİMANI

Yılın ilk 10 ayında ise havalimanını kullanan yolcu sayısı sadece 8 bin 664 olmuştu. İlk 10 ay için ödenen miktar ise 5 milyon 780 bin euro olmuştu.

Hazineye yük olmaya devam eden havalimanını işleten IC İçtaş İnşaat şirketine verilen 1 milyon yolcu garantisi geçen yıl da tutmamış ve sadece yaklaşık 16 bin 645 yolcu kullanmıştı. Yüzde 99 hata payı karşılığında da şirkete geçmeyen yolcunun garanti ödemesi olarak 6 milyon 738 bin euro ödemesi yapılmıştı.

Havalimanı’nı 2016 yılında 86 bin, 2017 yılında 102 bin, 2018 yılında 99 bin, 2019 yılında 82 bin yolcu kullanmıştı.