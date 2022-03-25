AKP, Zafer Havalimanı'nı kurtarmak için harekete geçti: Hasan Polatkan kapatılacak

25 Mart 2022 Cuma, 04:00

İktidarın, 50 milyon Avro yatırımla, “yap-işlet-devret” modeliyle yaptırdığı ve yolcu garantisi verilen ancak zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’nı kurtarmak için harekete geçildi.

HER GÜNÜ ZARAR

2012 yılında tamamlanıp hizmete giren Zafer Havaalanı’nda gelmeyen yolcular için devlet, işletmeci şirkete 2012-2021 arasında 52 milyon 829 bin Avro garanti ödemesi yaptı.

Firmaya verilen yolcu garantisi ise 1.6 milyon kişinin yaşadığı Kütahya, Afyon ve Uşak illerinin nüfusu kadar. Zafer Havalimanı için 2021’de iç ve dış hat için 1.3 milyon kişilik yolcu garantisi verildi. Gelen yolcu sayısı 11 bin 132’de kaldı. Eksik kalan yolcu için 6 milyon 938 bin 738 Avro ödendi. Her gün zarar eden havalimanını kurtarmak için Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne ait olan Hasan Polatkan Havaalanı’nın kapatılması gündeme geldi. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu karara tepki gösterdi. Küpeli şu bilgileri paylaştı:

“Tüm hava trafiğinin Zafer Havalimanı’na yönlendirilmesi yanlış bir karar. Hasan Polatkan Havalimanı uluslararası uçuşlara açık ve özellikle son yıllarda Avrupa ülkelerine yaz-kış yapılan düzenli seferlerle ciddi yolcu potansiyeline ulaştı. Resmi istatistiklere göre 2021 yılı sonunda iç ve dış hat yolcu sayısı pandemiye rağmen 98 bin 987 kişi oldu.”

"SANAYİYE DARBE"

Kararın en büyük etkisinin ise Eskişehir ekonomisine ve sanayisine olacağını ifade eden Küpeli, “Bu karar, Eskişehir sanayisine ve ekonomisine çok büyük bir darbe vurmaktan başka bir şey değildir. Eskişehir’in 2021 yılında üç milyar dolara ulaşan sanayi ihracatını, çoğunluğu OSB’mizde bulunan yabancı sermayeli firmalarımızın işlerini ve yabancı çalışanlarımızın yurtdışı ulaşımlarını da zorlaştıracaktır. Yıllık 1 milyar dolarlık ihracat yapacak yeni yabancı sermayeli büyük sanayi yatırımını da negatif etkileyecektir.”