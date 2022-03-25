AKP, Zafer Havalimanı'nı kurtarmak için harekete geçti: Hasan Polatkan kapatılacak
İstanbul Havalimanı için Atatürk Havalimanı’nı kapatan AKP iktidarı, aynı yöntemi 50 milyon Avro yatırımla yapılan ve zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’nda uygulamayı planlıyor. Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı’nın kapatılması gündeme gelirken sanayiciler, “Bu, Eskişehir’e büyük darbe vurur” dedi.
İktidarın, 50 milyon Avro yatırımla, “yap-işlet-devret” modeliyle yaptırdığı ve yolcu garantisi verilen ancak zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’nı kurtarmak için harekete geçildi.
HER GÜNÜ ZARAR
2012 yılında tamamlanıp hizmete giren Zafer Havaalanı’nda gelmeyen yolcular için devlet, işletmeci şirkete 2012-2021 arasında 52 milyon 829 bin Avro garanti ödemesi yaptı.
Firmaya verilen yolcu garantisi ise 1.6 milyon kişinin yaşadığı Kütahya, Afyon ve Uşak illerinin nüfusu kadar. Zafer Havalimanı için 2021’de iç ve dış hat için 1.3 milyon kişilik yolcu garantisi verildi. Gelen yolcu sayısı 11 bin 132’de kaldı. Eksik kalan yolcu için 6 milyon 938 bin 738 Avro ödendi. Her gün zarar eden havalimanını kurtarmak için Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne ait olan Hasan Polatkan Havaalanı’nın kapatılması gündeme geldi. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu karara tepki gösterdi. Küpeli şu bilgileri paylaştı:
“Tüm hava trafiğinin Zafer Havalimanı’na yönlendirilmesi yanlış bir karar. Hasan Polatkan Havalimanı uluslararası uçuşlara açık ve özellikle son yıllarda Avrupa ülkelerine yaz-kış yapılan düzenli seferlerle ciddi yolcu potansiyeline ulaştı. Resmi istatistiklere göre 2021 yılı sonunda iç ve dış hat yolcu sayısı pandemiye rağmen 98 bin 987 kişi oldu.”
"SANAYİYE DARBE"
Kararın en büyük etkisinin ise Eskişehir ekonomisine ve sanayisine olacağını ifade eden Küpeli, “Bu karar, Eskişehir sanayisine ve ekonomisine çok büyük bir darbe vurmaktan başka bir şey değildir. Eskişehir’in 2021 yılında üç milyar dolara ulaşan sanayi ihracatını, çoğunluğu OSB’mizde bulunan yabancı sermayeli firmalarımızın işlerini ve yabancı çalışanlarımızın yurtdışı ulaşımlarını da zorlaştıracaktır. Yıllık 1 milyar dolarlık ihracat yapacak yeni yabancı sermayeli büyük sanayi yatırımını da negatif etkileyecektir.”
İlgili Haberler
- Zafer Havalimanı'na 1 milyon 317 bin garanti verilmişti: 11 bin 196 yolcu kullandı
- Hazine'nin Zafer Havalimanı için ödeyeceği garanti tutarı yaklaşık 9 milyon TL
- CHP'li Yavuzyılmaz açıkladı: Zafer Havalimanı'nda yine zarar rekoru!
Video Haberler
- Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
- 108 yaşında koronavirüsü yendi
- Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
- Rus savaş gemisi vuruldu
En Çok Okunan Haberler
- ‘Hayali projeden vazgeçilmeli’
- Milyarlarca Avro'luk yolun eksikleri iki yıldır bitmiyor
- Kuruluş felsefemiz, Taliban’ın kökten dinciliğiyle taban tabana terstir
- Türkiye’nin yaşam alanı
- 7.5 milyon çocuk
- ‘Altın’, Altındır! (11)
- Tarım... Gıda... Yokluk mu, çokluk mu?
- Aklınıza mukayyet olun!
- ‘Ucube şahsım devleti’ iktidarın sonunu getirdi!
- Kazma-Kürek/ Defter-Kitap