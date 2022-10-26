Hazır giyimciler: 2023 karanlık
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanımız Burak Sertbaş, enflasyon ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hazır giyimciler için 2023’ün karanlık geçeceğini söyledi.
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, sektörün gündemini değerlendirdi. 2021 Ekim ve 2022 Ekim ayını değerlendiren İhracatçıları Birliği Başkanımız Burak Sertbaş yüzde 30 azalma olduğunu ifade etti.
Sertbaş, “İlk 6 ay sektör adına rekorlar kırıldı, ama daha sonra düşüşe geçti. Eylül sonuna geldiğimizde de fena değildik, ama artış hızımız azalmıştı. Ne yazık ki bu ay tamamen tepetaklak durumdayız. Ege’de yüzde 30 kara yakın bir önceki seneye göre azalma var. Türkiye genelinde de bu azalma yüzde 16 civarında. Hedefimiz artmak değil geçen sene rakamlarını yakalamak. Resesyon diye diye getirdik. Enerji krizinin bir şekilde çözüleceğini Avrupa’nın bir şekilde Rusya ile el sıkışacağını düşünüyorduk. Bana soranlara pembe olmasa da olumlu tavır sergiliyorduk. Siparişlerimizde azalma oldu. Firmalara baktığımızda çok dramatik düşüşler yok, sürdürülebilir durumdayız. Bütün ihracatçılar için 2023’ün ilk 6 ayı karanlık görünüyor” ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücret konusunda görüşlerini açıklayan Sertbaş, “ Afaki rakamlar konuşuluyor umarım olmaz. Eğer konuşulan asgari ücret olurda bizi zor günler bekliyor. Bizler, maliyeti yüksek bir sektörüz. Biz kurun artacağını düşünmüyoruz. Hem global kriz hem de seçim bizde aynı zamana denk geldi. Bizi hayırlı günler beklemediğini düşünüyoruz. Seçim çok önemli bir dönüm kim seçilirse seçilsin kartlar yeniden karılacak” dedi.
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı ise “ Şu anda hem kur hem de asgari ücret baskısı var bu hafifleyecek. Belki başa baş fiyat vereceğiz belki biraz zarar edeceğiz, ama müşterimizi kaybetmemek önceliğimiz. Tek umut hammadde fiyatlarının düşmesi” açıklamasını yaptı.
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