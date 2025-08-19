Haziran ayı itibarıyla yangın sezonunun başlamasıyla birlikte en az 243 maden projesi de onaylandı: Yıkımın nedeni belli!

İklim değişikliği ve iktidar tarafından yürütülen yanlış politikalar, orman nüfusunu yok ediyor. Ülkenin nüfusu olan ormanlar üzerindeki baskı bir yandan da AKP eliyle yapılıyor. Haziran ayı itibarıyla başlayan yangın sezonu, Çanakkale, Bursa, Eskişehir ve Karabük gibi illerde ormanlarımızı yok etti. Bu sırada ise sermaye çalışmalarına devam etti. Sezonun ortasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise ormanların da içerisinde kalan birçok maden projesine onay verildiğini duyurdu.

ESKİŞEHİR’DE 12

Bakanlığın verilerine göre, 1 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında 243 farklı maden projesine onay verildi. Bakanlık bu projelerde 26’sına “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyururken 217’sinde ise ÇED’e bile gerek görülmedi.

TANIDIKLAR VAR

Bu yıl yanan illerden Bursa’da dört, Karabük’te bir, Çanakkale’de ise üç proje onaylandı. Eskişehir’de ise toplam 12 maden projesine izin verildi. Tüm bunların yanı sıra yeni projeler için de adım atıldı. 206 yeni proje için ÇED süreci başlatıldı. Bu süre zarfında projesinde ilerleme gösteren şirketler arasında “tanıdıklar” da yer aldı. İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır, Eskişehir ve İzmir’deki projelerinde sona yaklaştı. Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan ve geçen aylarda başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın, için de önemli kararlar verildi. Şirketin Çanakkale’deki altın madeninde nihai karar açıklanırken Nevşehir’deki iki madeni için de gün verildi.