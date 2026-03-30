Hazırgiyim yüzde 10 daralma öngörüyor, lojistikte alternatif rotalar suları durultmuyor: İstihdam kaybı kapıda

Savaşın yarattığı küresel belirsizlik, Türkiye’de hazırgiyim sektöründe hesapları altüst etti. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, petrol bazlı hammadelerde ortalama yüzde 50 fiyat artışının ardından sektördeki asıl zararın üç ay sonra sipariş miktarında kendini göstereceğini belirtti. Tüketicin şimdiden frene bastığını söyleyen Fayat, “Bu tablo sürerse yüzde 10 daralma ve 100 bin kişilik istihdam kaybı gibi en kötü senaryoyla karşılaşabiliriz” dedi.

Yılın ikinci yarısı için iyileşme umutlarının rafa kalktığını ifade eden Fayat, 2025’te sektörün ihracatta “toparlanmış gözüktüğünü” ama bunun ardında yüzde 8’lik parite etkisi olduğuna dikkat çekerek “Savaşla birlikte paritede dolar le hine yüzde 5’lik bir kayma yaşandı. Bu da bizi hammadde maliyeti artan ama ihracatta geliri artmayan bir duruma düşürdü” dedi. Fayat, hükümetin işsizlik fonu üzerinden sanayicilere 3 bin 500 TL asgari ücret desteğini kapsayan finansman programını hatırlatarak, düzenlemenin acil olarak uygulanması için çağrı yaptı.

‘ALTERNATİF YOL BULUNMALI’

Hazırgiyimdeki daralma riskine, lojistik koridorlarındaki “Hürmüz” krizi eşlik ediyor. Hürmüz’e alternatif olarak Ümit Burnu, Kalkınma Yolu ve özellikle Orta Koridor öne çıkarken UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, ABD-İran geriliminin dünya ticaretinin yüzde 90’ının döndüğü deniz yolu rotalarında Süveyş Krizi’nden daha derin bir belirsizlik yarattığını vurguladı ve şunlara dikkat çekti:

“Orta Koridor’a talepte erken göstergeler kademeli bir artış eğilimine işaret. Tedarik gecikmeleri ve operasyonel karmaşıklık aşılabilmiş değil. Kriz, sigorta maliyetlerinin aşırı yükselmesine ve hatta sigorta sisteminin tamamen ortadan kalkma riskine yol açmakta. Alternatif yollarda altyapı eksiklikleri hızla tamamlanmalı ve artan sigorta/navlun maliyetleri yönetilmeli ki üzerimizdeki baskı azalsın.”