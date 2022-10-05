HDP Diyarbakır İl Binası mühürlendi

05 Ekim 2022 Çarşamba, 22:23

Diyarbakır'da HDP il binası, bir katın kaçak ve iki kapının da projeye aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Bağlar Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Binası'nda denetim yaptı.

Binada projeye aykırı eklentiler yapıldığı, 1 katının kaçak ve 2 kapısının projeye aykırı olduğu gerekçesiyle, binanın kapalı olan kepengine belediyenin yapı kontrol amirliği tarafından mühür vurularak, kararın gerekçesi asıldı.

Binanın sahibi olan R.B. adına tutulan tutanakta, 30 gün süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi halinde yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Bağlar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şikayet üzerine belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak ve iki kapının da projeye aykırı olarak inşa edildiği tespit edilerek imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmış olup bina mühürlenmiştir” denildi.