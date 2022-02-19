HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Parlamento seçimlerine Millet İttifakı ile girmeyeceğiz

19 Şubat 2022 Cumartesi, 22:02

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ‘Gündem Özel’de TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın konuğu oldu.

Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefetin düzenlediği toplantıda gizli ortak HDP açıklamasına “Biz gizli ortak filan değiliz. Türkiye’de en şeffaf politika yapan partiyiz” dedi.

Sancar, 6 muhalefet liderinin bir araya Ahlatlıbel zirvesinde bir araya gelmesine ilişkin olarak, "6'lı tablo yalnızca Millet İttifak'ı tablosu değildir" ifadelerini kullandı.

"Biz parlamento seçimlerine 3. bir yolla gireceğiz" diyen Sancar, "Milletvekili seçimlerine ayrı girilebilir ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olmalı. Biz ortak aday fikrini açığız. Eğer ortak adayda anlaşılırsa biz destekleriz. Bu ittifakta yer almak değildir. Bu cumhurbakalığı seçimi için ortak mücadele zeminini oluşturma. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda müzakere istiyoruz. Ortak aday fikrine içine açığız ama adaı birlikte tartışalım" diye konuştu.

Sancar parlamenter sisteme dönüş ile ilgili olarak, "Bu rejim bir hükümet sistemi rejimi değildir. Bu parlamenter sisteme dönüş değişecek değildir. Biz yeni bir rejim kuracaksak bizimle tartışarak yapma zorundalar" ifadesini kullandı.

Sancar, Ahlatlıbel Zirvesi'nden sonra muhalefet liderleriyle bir görüşme olmadığını söyledi.

"İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİK, YANAŞMADI"

Sancar şöyle devam etti:

Biz niye o masada değiliz" demedik. Bizim bir yolumuz ve politikamız var. Ne istedik muhalefetten. Deklarasyonumuzu yayınladık. O zaman bizimle bu deklarasyonu ile birlikte diyalog ve müzakere konusunu değerlendirin dedik.

4 muahlefet liderini ziyaret ettik. Orada da 6 partinin üzerinde çalıştıkları parlamenter sisteme dönüş çalışması var dediler. Bu mutabakata varılan taslağı bize iletin kamuoyu nezdinde. Eğer bunlar dikkate alınmıyorsa bundan sonraki süreçte daha zor süreçler ortaya çıkar.

HDP olmazsa seçim kazanılmaz demiyoruz ama bu bir gerçek. Bir özne olarak HDP'yi ve bir aktör olarak temsil ettiği kitleyi dikkate almak zorundasınız.

(Çözüm süreci) Çözüm süreci konusunda farklı düşünüyoruz. O süreçler yanlışlıklar vardı ama mantık doğruydu. Bu tür süreç ilk değildi. Yanlışlar sürecin kurgulanmasıydı. Bu süreci toptan reddetmek yerine yanlışlarına bakarak nasıl doğru süreç yürütmeliyiz diyoruz. HDP bu süreç için adresi Meclis olarak gösteriyor.

"İKTİDAR AYM'Yİ KUŞATMA ALTINA ALABİLİR"

Muhalefet ile kavga etmeyi tercih etmiyoruz. İYİ Parti ile görüşme isteğimizi ilettik. Yanaşmadı ve hatta bizim kabul etmeyeceğimiz ithamlarda bulundu. Ondan sonra biz de İYİ Parti randevu isterse görüşürüz dedik."

(Kapatma davası) Türkiye'de yargının durumu malum. AYM'de vicdan ile ve evrensel hukuk ilkelerine uygun şekilde karar verecek üyeler olduğuna inanıyorum. İktidar AYM'yi kuşatma altına alabilir. Bu iktidar her yolu deniyor ve kapatma kararı çıkabileceğini ciddiye alıyoruz. Kapatırlarsa hukuki ve demokratik yolu buluruz. Yedek parti meselesi değil.

(İmralı) Avukatlarıyla görüşün kamuoyu duysun. İkide bir oradan hiçbir veri bilgi gelmeden oradan çıkış yapmanın önünü keselim. Böylelikle bu manipülasyonu da aradan çıkaralım.

"PARLAMENTO SEÇİMLERİNE MİLLET İTTİFAKI İLE GİRMEYECEĞİZ"