AKP'den aday adayı olmuştu, Mersin'i Halep'in 'nahiyesi' ilan etti
Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Mersin’de Suriyeli öğrenciler için düzenlenen hafızlık icazet törenine ilişkin sosyal medya paylaşımında; “Halep’in, Şam’ın yurdumuz olduğunu, Mersinimizin Halep’in nahiyesi, misafir değil ev sahibi olduklarını söyledik” dedi.
Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Suriyeli öğrencilerin Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı.
Baykan, sosyal medya hesabından törene ilişkin şu paylaşımı yaptı:
“Suriyeli kardeşlerimizin Hafızlık İcazet Törenine katıldık. Halep’in Şam’ın yurdumuz olduğunu, Mersinimizin Halep’in Nahiyesi olduğunu, bugün burada misafir değil ev sahibi olduklarını söyledik. Gün olur harman olur. Her şey aslına döner. Bütün kardeşler bir olur, birlik olur. Hamdolsun gönül coğrafyamız uçsuz bucaksız!”
AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Bölüm Başkanlığı, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevleri yürüten Erdal Baykan, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri için üniversitedeki görevinden istifa etmişti. Erdal Baykan, AKP Adana milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.
Baykan, 2019 yılında ise Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne dekan olarak atanmıştı.
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