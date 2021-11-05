HDP hukukçuları AYM'ye ön savunma verecek
Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili olarak, parti hukukçuları bugün saat 16.00'da Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ön savunma verecek.
Anayasa Mahkemesi, 21 Haziran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul ederek süreç başlamıştı.
843 sayfalık ikinci iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. 69 partilinin söz ve eylemleri, temelli kapatılması istemindeki "suçların odağı" olmasına gerekçe olarak gösterildi.
İddianame kabul edildikten sonra 9 Temmuz'da HDP'ye 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde resmi olarak iletildi. Ve 60 günlük savunma süreci de başlamış oldu. İnceleme yapılırken savunmanın yazımı da başladı.
HDP, 11 Ağustos'ta ek süre isterken, ek süre talebi kabul edilmişti.
ÖN SAVUNMA YAPACAK
Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre; HDP ön savunmasını verdikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak.
Bu sürecin ardından raportörün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılacak. Yüksek Mahkeme başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelecek ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
AYM'NİN ÖNÜNDEKİ SEÇENEKLER
HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak.
Anayasa Mahkemesi; eylemlerin ağırlığına göre, partinin temelli kapatılmasına karar verebileceği gibi hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da hükmedebilecek.
Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- A-101'de ürün skandalı
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- Binance'den 'Squid Game' vurgunu hakkında karar
- Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- Bakan Elvan gitti-geldi
- DSÖ Türkiye Temsilcisi’nden korkutan uyarı
- Eski MİT’çiden dikkat çeken Perinçek ve Ağar açıklaması
- Hedefteki devlet büyüğü kim?
- 'Asgari ücret'le ilgili kritik tahmin