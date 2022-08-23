HDP, Mardin'deki kazayla ilgili olarak Meclis'e soru önergesi verdi

23 Ağustos 2022 Salı, 16:43

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumartesi günü Mardin’in Derik ilçesinde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Bektaş, Derik Sulh Ceza Hâkimliği'nin kazayla ilgili yayın yasağı getirmesinin, kazanın yaşanmasına neden olan ihmallerin açığa çıkarılmasına, kamuoyuna gerçek bilgilerin sunulmasına engel olduğunu; kamuoyunun bu yasağı olayın üzerinin örtülmesi olarak yorumladığını savundu.

Derik'te bir tır ile iki aracın karıştığı kazada, yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka tır çarpmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tırın freni patladığı için kalabalığın arasına girdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturuluyor. İhmali olanlar hakkında gereken işlemler yapılacaktır" demişti.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Bektaş ise Mardin'de kazayla ilgili olarak, bölgede üçüncü bir tırın daha olduğunu ve lastikleri patlayan bu tırın son anda durdurulduğunu öne sürdü.

Beştaş, ilk kazanın üzerinden 20 dakika geçmesine rağmen yeteri derecede tedbir alınmadığı için ikinci kazanın meydana geldiğini savundu.

HDP Eş Başkanı Sancar: Neyi saklamaya çalışıyorsunuz?

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar dün Mardin'de taziye ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Olayın gerçekleştiği gün Derik Sulh Ceza Hakimliği bu olayla ilgili yayın yasağı koymuş. Basına yeni yansıdı. Neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Bakın, burada Eti Bakır tesisleri var. Eti Bakır Tesislerinin Cengiz Holding’e ait olduğu biliniyor..." demişti.

Sancar, "Mazıdağı’ndan Diyarbakır’a bir tren yolu döşendi, Sırf Eti Bakır İşletmeleri'nin taşımacılığı daha güvenli ve kolay olsun diye. Kendilerinin daha çok kâr etmesi için. Mardin-Diyarbakır yolunun önemli bir bölümünde güvenlik kuleleri var, bunlar çok büyük ölçüde Cengiz Holding’in tırlarının güvenliğini sağlamak için yapıldı. Her iki ihaleyi de hem Mazıdağı Diyarbakır demiryolu ihalesini hem Mardin Diyarbakır karayolundaki güvenlik kulelerinin ihalelerini de yine Cengiz Holding almış. Cengiz Holding’in bu olayda hiçbir sorumluluğum yoktur diye açıklaması yapması bir geçiştirmedir" diye konuşmuştu.

Daha önce ise HDP Sözcüsü Ebru Günay, kaza yapan tırların Cengiz Holding'e ait olduğunu ve tırların sıklıkla geçtiği tek şeride düşürülmüş yolda uzun zamandır tedbir alınmadığını iddia etmişti.

Cengiz Holding'den yazılı açıklama

İddialar üzerine Cengiz Holding yazılı açıklama yapmıştı:

"Ülkemizi yasa boğan bu acı haberin ardından bir siyasi partinin üyesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan araçların, Cengiz Holding’e ait olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu araçların Cengiz Holding ile herhangi bir ilişkisi yoktur.

"Kazaya karışan araçlar, Mardin’deki gübre fabrikamızdan satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterimiz tarafından organize edilen tırlardır. Nakliyecinin temini ve tüm nakliye işlemleri, alıcının sorumluluğunda yapılmıştır.

"Dolayısıyla bu araçlar bize ait olmadığı gibi, araçların bakım sorumluluğu da bu sürece dahil olan taraflara aittir. Bugün önce Gaziantep, ardından da Mardin’de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bir kez daha üzüntümüzü paylaşmak isteriz. Kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz."

Reuters Mardin

HDP'nin yanıtlanmasını istediği sorular

HDP milletvekilleri, Mardin'deki kazayla ilgili olarak Meclis'e sundukları sor önergesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan şu soruları yanıtlamasını istedi.