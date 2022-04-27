HDP Milletvekili Paylan hakkında suç duyurusu
Avukat Kadir Kartal, TBMM'ye "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı bir kanun teklifi veren HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Avukat Kadir Kartal, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kartal, TBMM Başkanlığı'na "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı bir kanun teklifi veren Paylan'ın dokunulmazlığının kaldırılması ve cezalandırılması için savcılığa başvurdu. Kartal, Paylan'ın ''soykırım'' kelimesini kullanarak ve kanun teklifi vererek, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiğini savundu.
Suç duyurusunda HDP'li Paylan'ın, "Türk vatanının bütünlüğünü, Türk milletinin birliğini ver huzurunu bozmaya ve Türk Devleti'nin tarih sahnesinden silinmesine neden olma" suçlarını işlediğini kaydeden Kartal, dilekçesinde, "Paylan, Türk Milleti'ne meydan okumaktadır. Dokunulmazlığının kaldırılması ve cezalandırılması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.
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