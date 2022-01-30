HDP Parti Meclisi bildirgesinde dikkat çeken 'üçüncü ittifak' vurgusu

30 Ocak 2022 Pazar, 22:22

HDP tarafından, 29 Ocak'ta yapılan Parti Meclisi toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, AKP ve MHP ittifakının siyasi denklemlerini sürdüremeyecek hale geldiği ve ekonomik yaşamın devamını sağlayamadığı iddia edilerek, milletin yoksulluk içinde olduğu belirtildi.

İşsizlik ve enflasyonun çift hanelerde olduğuna işaret edilen bildirgede, "Faiz-döviz kıskacına sıkıştırılan Türkiye halkları her gün biraz daha borçlandırılmakta, mülksüzleştirilmekte ve yoksullaştırılmaktadır. Ekonomik kriz sokağa faturalardaki korkunç artışlar, icralar, iflaslar, borç krizleri ve intiharlar şeklinde yansımaktadır" ifadesi kullanıldı.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK VURGUSU

Bildirgede, HDP'nin, siyasetin tüm alanlarında belirleyici olmaya ve yapılan hesapları bozmaya devam edeceği belirtilerek, "İlkeler ve değerler partisi olarak iktidar hesabı yapan tüm kesimlere demokratik, adil, özgürlükçü siyaseti her daim hatırlatıyor, iktidarcı anlayışların başarısız olacağını sokaktan sandığa kadar gösteriyoruz" ifadelerine yer verildi.

HDP'nin ittifak çalışmalarını artıracağı vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi: