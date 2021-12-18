Saadet'li milletvekilinden 'üçüncü ittifak' açıklaması

18 Aralık 2021 Cumartesi, 15:19

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kentin yerel televizyon kanallarından Kanal 42'de konuk olduğu programda konuştu.

"AKP’nin 10 yıl sonraki geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna bir ilçe ziyaretinden örnek veren Karaduman, “Konya'da, kahvehaneye girdiğimde vatandaşlar, 'iyi ki AK Parti milletvekili değilsiniz' diyorlar. Vatandaşlar pişmanız diyor!” dedi.

Karaduman şöyle devam etti;

“Bu 20 yıllık hikayenin serüvenine baktığımız zaman AK Parti ilk dönemlerinde, yapmadıklarından bile toplumda güven kazanabilirken, bugün yapmaya çalıştıklarından bile insanların güvenini kazanamayan bir ortam hakim. Bugün AK Parti’nin söylediği doğru cümlelere bile artık insanlarımız itimat etmiyor. Geçtiğimiz ay Konya’da ilçelerimizi gezerken, karşılaştığım bir hadiseyi paylaşmak istiyorum. İlçeye giriş yaptık, arabalardan indik. Kahvehaneye girdiğimizde bir vatandaşımız dedi ki, 'bir siyasetçinin geldiğini gördük ve şunu dedik; İyi ki AK Parti’li milletvekillerinden birisi değil.' Çünkü burada ortam gerilebilir, burada insanlar tepki gösterebilir. 'İyi ki bir AK Parti’li milletvekili gelmiyor' diye insanlar söylüyorlar. Ve bu Konya’da yaşanıyor, emin olun Konya’da yaşanıyor ve altını çizerek söylüyorum Konya’da yaşanıyor. AK Parti’ye oy veren insanlar, 'biz çok ciddi yanlışlar yapmışız' diyerek o kahvehanede bizlere anlatıyorlar. Dün sessiz yığınların, sesi olma idealiyle iktidara gelen AK Parti, yarın Türkiye’de çok ciddi bir şekilde yanlışlarla anılacak bir Parti olacak. Bu şekilde devam ettiği müddetçe, vatandaşların hayırla yad ettiği AK Parti kalmayacak. Ve emin olun ki AK Parti yöneticiler de bunun için çok yoğun bir çalışma içerisinde. AK Parti’nin hayırla anılmayacağı bir parti olması adına yoğun bir çalışma içerisindeler” ifadelerini kullandı.

'İTTİFAK' YANITI

Gazeteci Muhammed OKUR’un 'üçüncü bir ittifaktan bahsedilebilir mi?' sorusuna Karaduman,“İttifak tartışmaları, toplumun yaşadığı sorunu ilgilendiren bir tartışma ya da bu soruna derman olacak bir tartışma olduğu kanaatinde değilim. Bugün Saadet Partisi’nin durduğu yer herhangi bir ittifakın içerisi değildir. Saadet Partisi sorunları gündeme getirme çabası içindedir. Saadet Partisi’ni herhangi bir ittifak üzerinden değerlendirmeye tabi tutmayı doğru bulmuyorum" diyerek yanıt verdi.