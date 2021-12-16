HDP'den asgari ücret açıklaması: En az 6 bin TL olmalı
HDP Eş Genel Başkanı Prof.Dr. Mithat Sancar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 4 bin 250 TL açıklamasının ardından, "Acil ihtiyaç; asgari ücreti 6.000 TL’ye yükseltmek, işten çıkarmaları yasaklamak, gelir kaybını önleyecek tedbirler almaktır" şeklinde konuştu.
Erdoğan asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak açıkladı. Açıklanan asgari ücretin ardından HDP'li Sancar'dan tepki geldi.
Asgari ücretin en az 6 bin TL olması gerektiğini ifade eden Sancar, "Bir lütufmuş gibi sunulan yeni asgari ücret işçilerin derdine deva olmayacak. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için bu artış yetmez. Acil ihtiyaç; asgari ücreti 6 bin TL’ye yükseltmek, işten çıkarmaları yasaklamak, gelir kaybını önleyecek tedbirler almaktır" dedi.
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