HDP'den asgari ücret açıklaması: En az 6 bin TL olmalı

16 Aralık 2021 Perşembe, 18:00

Erdoğan asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak açıkladı. Açıklanan asgari ücretin ardından HDP'li Sancar'dan tepki geldi.

Asgari ücretin en az 6 bin TL olması gerektiğini ifade eden Sancar, "Bir lütufmuş gibi sunulan yeni asgari ücret işçilerin derdine deva olmayacak. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için bu artış yetmez. Acil ihtiyaç; asgari ücreti 6 bin TL’ye yükseltmek, işten çıkarmaları yasaklamak, gelir kaybını önleyecek tedbirler almaktır" dedi.