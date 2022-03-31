HDP'den asgari ücret için kanun teklifi
HDP milletvekilleri, asgari ücretin üç ayda bir belirlenmesi için kanun teklifi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'maşallah' diyerek açıkladığı yüzde 50 zamlı asgari ücretin 40 gün dayanmadığını kaydeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bir evde asgari ücretli 4 kişi çalışırsa ancak yoksulluk sınırına ulaşıldığını belirtti.
HDP Ekonomi Komisyonu üyeleri Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Komisyon adına açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin üç ayda bir belirlenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını söyledi.
"ENFLASYON EZİP GEÇİYOR"
Paylan, “AKP iktidarı ‘işçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ demiştir. Ancak şu anda işçi, memur, emekli, dar gelirli, enflasyona eziliyor. Enflasyon, ezip geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı olarak asgari ücretin yüzde 50 artırıldığını bundan sadece birkaç ay önce bir törenle, bir müjde gibi açıkladı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘maşallah’ dediği yüzde 50 zamlı asgari ücret 40 gün dayanmadı. Son dönemde AKP’nin ‘maşallah’ dediği 40 gün dayanmıyor. Çünkü yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte elektrik, doğal gaz zamları ile başlayan zam yağmuru; ulaşım, gıda zamlarıyla devam etti. Bu sabah internete yüzde 67 zam, şekere yüzde 30 zam. Zam zam zam” dedi.
"O PORSİYONLARIN MALİYETİ AÇLIK SINIRINI GEÇMİŞ DURUMDA"
Paylan, bir evde asgari ücretli dört kişi çalışırsa ancak yoksulluk sınırına ulaştığını belirtti. Paylan, iktidar kanadından gelen ‘temmuz ayında asgari ücreti yeniden değerlendirme’ açıklamalarını anımsatarak, “Millete umut satıyor ama şu anda asgari ücretliler bir sefalet ücreti ile karşı karşıya. Önümüz ramazan. İftar sofraları, sahur sofraları kurulmaya çalışılacak. Sayın Cumhurbaşkanı, manda yoğurtlu, hurmalı, kestane ballı; akşamdan yiyip yatacak. O porsiyonların maliyeti açlık sınırını geçmiş durumda. Vatandaş nasıl iftar yapacağını nasıl sahur edeceğini düşünüyor” dedi.
Paylan, “Bu sabah manşetlere çıktı, çeyrek lahana 10 lira. Bir yurttaşımızın çeyrek lahana alacak bile gücü yok. Bir kilo kıyma 120 lira. Beş litrelik bir teneke yağ 250 lira olmuş. Tencereler kaynamıyor. AKP’nin yılda bir diye önerdiği, CHP’nin altı ayda bir değerlendirilmesi için verdiği önergenin yeterli olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.
Asgari ücretin bu enflasyon şartlarında 3 ayda yeniden ele alınması gerektiğini kaydeden Paylan, “En azından derhal açlık sınırının çok daha üzeri bir rakama çekilmelidir ki yurttaşlarımız tencerelerini kaynatabilsinler” dedi.
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