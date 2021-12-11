HDP'li Başaran: "Garibe Gezer, şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti"
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Garibe Gezer, şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti" dedi.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "cezaevinde işkence ve kötü muamele" ile karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.
Kandıra Cezaevinde, Garibe Gezer'in de tek kişilik hücrede işkenceye maruz kaldığını iddia eden Başaran, "Biz bu konuda gereken uyarıları yaptık ama uyarılarımıza uyulmadı. Sonunda şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti. İntihar olduğu söylendi. Biz de ailesi de bunun bir intihar olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.
İKTİDARA YÜKLENDİ
TBMM'de konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gezer'in işkence gördüğünü iddia ederek, iktidara yüklendi. Beştaş, "Garibe Gezer’in ölümü şüpheli ölümdür. Genç bir kadının cezaevinde tecavüz edilmesine, şiddet görmesine, darp edilmesine, savcılığa, İnfaz Hakimliği’ne müracaat etmesine rağmen hiçbir işlem yapmayanların bu ölümün altında imzaları var" dedi.
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