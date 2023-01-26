HDP'li eski belediye başkanı Cihan Karaman'a 10 yıl 6 ay hapis

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 12:31

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 12:31

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve 2 yıl önce 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li eski Hakkari belediye başkanı Cihan Karaman, Van Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma ilamının ardından yeniden yargılandı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, Karaman ile avukatı salonda hazır bulundu.

Savunma yapan Karaman, atılı suçlamaları kabul etmedi ve hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Karaman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2019'da gözaltına alınan Karaman, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.

5 Ocak 2021'de görülen duruşmada tahliye edilen Karaman, 12 Ocak'ta "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.