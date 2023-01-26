Son Dakika... AYM'den karar çıktı: HDP'nin 'karar ertelensin' talebi
Son dakika gelişmesi... Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin 'kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması' başvurusunu reddetti.
HDP'nin kapatılmasına ilişkin görülen davada, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.
AYM, HDP'nin 'Karar ertelensin' talebini reddetti.
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