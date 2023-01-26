Son Dakika... AYM'den karar çıktı: HDP'nin 'karar ertelensin' talebi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:32

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 11:32

HDP'nin kapatılmasına ilişkin görülen davada, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.

AYM, HDP'nin 'Karar ertelensin' talebini reddetti.