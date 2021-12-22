HDP'li Paylan'dan Erdoğan'a sert çıkış: 'Sizi uyarıyorum'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 15:44

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, akaryakıt fiyatlarında yapılacak indirimlerin pompa fiyatlarına değil, eşel mobil sistemi nedeniyle daha önce sıfırlanan özel tüketim vergisine yansıtılmasına ilişkin kararı nedeniyle eleştirdi. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Paylan, " ‘Bir ülkenin parası o ülkenin itibarıdır’ diyen sen değil miydin? Bak, paranı dolara bağladın. Diyorsun ki ‘Ben artık Amerikan dolarına bağlıyım’ " dedi.

Paylan ifadelerini, "Daha bir hafta önce, ekonomi politikalarını eleştirenleri ‘mandacı iktisatçı’ olarak nitelemiyor muydun? Parayı dolara bağlamaktan daha büyük bir mandacılık olabilir mi? Sen Türkiye’nin milli parasını dolara bağlamışsın, seni eleştirenlere ‘mandacısı’ diyorsun. En büyük mandacılık, Türkiye’nin parasını Amerika’nın dolarına bağlamaktır. Bu mandacılığın daniskasıdır" şeklinde sürdürdü.

"500 MİLYAR TL'LİK BİR YÜKÜN ALTINA GİRECEK"

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bugün sistem başladı. İlan ettiler. Bu sisteme diyelim ki 1 trilyon liralık mevduat girdi. Bugün dolar 12-13 TL. şimdilik her şey güllük gülistanlık görülüyor. Peki yarın dolar, 2 gün önce olduğu gibi yeniden 18 TL’ye çıkarsa ne olacak? Hazinemiz 500 milyar TL’lik bir yükün altına girecek. İşçinin, memurun vergileriyle ödeyecek. 20 milyon emekçi yıllardır mücadele ediyor, asgari ücret vergi dışı olsun diye. Bunun Hazine’ye maliyeti sadece 50 milyar TL. Ama doların çıkmasının maliyeti 500 milyar TL olacak.

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' yıllardır emekli olmak istiyorlar. 5 milyon insanın maliyeti 30 milyar TL. Onları emekli etmiyor. Atanmak isteyen öğretmenlerin maliyeti 30 milyar TL, onların da atamasını yapmıyor. Gençler yurt sorununu çözmek istiyor. Maliyeti 10 milyar TL. Onların yurt sorununu çözmüyor. Yangın söndürme uçaklarının maliyeti yalnızca 2 milyar TL. Yangın söndürme uçaklarını almıyor. En düşük emekli maaşı bin 500 TL, ‘Gel bunu 4 bin TL’ye çıkaralım’ diyoruz. ‘Haşa, para yok’ diyor. ‘84 milyon yurttaş bir yana, 84 bin yurttaşın da dolar garantili mevduatı var, ben onları esas alırım’ diyor. 84 bin tane dolar bazında para almak isteyen yurttaşa 84 milyonun vergisini aktaracak. Bu hak mıdır? Bu adalet midir Erdoğan?

"BİR SAATLİ BOMBADIR"

Hazine’nin altına hortum takılmıştır. Hazine’mize, 84 bin yurttaş veriyor ya onun altına Erdoğan hortumu bağladı. Şu an dolar 12 TL. Yarın 18 TL’ye çıktığında o hortumun vanası açılacak ve yüz milyonlarca lira faizciye, tefeciye akacak. İşçi, memur yoksullaşacak. Zamlar yağacak. Bir avuç dolar baronu ihya olacak. Bu hak mıdır, adalet midir? Bir hortum Merkez Bankası’na bağlandı, bir hortum Hazine’ye bağlandı; yurttaşların rızkı, emeği, alın teri bir avuç faizciye, tefeciye bağlandı. Bu Hazine ve Merkez Bankası’nın altına konulan bir saatli bombadır, sizi uyarıyorum. Yarın dolar 18 olunca ödenecek 500 bin TL bu sistemi çökertecektir.

Şahap Kavcıoğlu’na soruyorum: Senin kanununda yurttaşın parasını faizciye, bankalara, tefecilere aktarmak gibi bir yetki var mı? Sen banknot basacaksın, bankalara aktaracaksın; bankalar, faizciye bunu ödeyecek. Senin kanununda böyle bir yetki yok. Merkez Bankası Başkanı’nı kendine gelmeye çağırıyorum. Bu bildiriye derhal hep beraber itiraz etmeliyiz. Merkez Bankası, bankaya para yatıran faizcinin, tefecinin kur farkını karşılayamaz, böyle bir şey yapamaz. Bu yasadışıdır. Bu yasa dışı uygulamaya itiraz edeceğiz. Yalnızca vekiller olarak değil, şu anda mutfağında tenceresi kaynamayan tüm yurttaşlarımız yapmalı. Hep beraber soyuluyoruz.