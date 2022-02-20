HDP'li Sait Dede trafik kazası geçirdi: 2 yaralı
HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de içinde bulunduğu otomobil minibüse çarptı. Sait Dede, kazadan yara almadan kurtulurken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hakkari-Van kara yolunda Tekser mevkisinde meydana geldi.
İl kongresi için Hakkari'ye giden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'ye ait otomobil, önünde ilerleyen minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu.
İhbarla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobil içindeki Sait Dede yara almadan kurtulurken, iki partili hafif yaralandı.
Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Ukraynalı gazeteci Rusya yanlısı milletvekiline saldırdı
- Yıldız futbolcu Balotelli'ye ödül!
- Göz muayenesi beyindeki rahatsızlıkları belirleyebiliyor
- Zamanda yolculuğa çıkaran 'Nostaljik Müze'
- 'Travma sonrası stres bozukluğuna dikkat'
- Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı
- Kemerin içinden kılıç çıktı
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...