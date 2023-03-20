HDP'li vekil Aydemir'in içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 3 yaralı
HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir’in de içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Aydemir yara almazken, 3 HDP’li yönetici hafif yaralandı.
Olay, öğleden sonra Karlıova-Bingöl karayolunda meydana geldi. HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir’in de içinde olduğu otomobil, Karlıova ilçesinde katıldıkları taziye dönüşü tipiye yakalandı.
Sürücünün önündeki araca çarpmamak için manevra yapmasıyla otomobil yoldan çıktı. Kazada HDP’li Aydemir yara almazken, HDP İl Eş Başkanı Feyzullah Şeyhanoğlu, il yöneticisi Ahmet Dere ve İl Genel Meclis üyesi İmdat Morsümbül hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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