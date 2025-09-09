Heavy metal dünyası yasta: Allen Blickle 42 yaşında öldü

Amerikan heavy metal grubu Baroness’in kurucu davulcusu Allen Blickle, 42 yaşında yaşamını yitirdi.

Grubun solisti John Baizley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili arkadaşım, yaratıcı ortağım ve eski grup arkadaşım Allen Blickle’in birkaç gün önce hayatını kaybettiğini paylaşmak kalbimi paramparça ediyor. Hâlâ şoktayım. Ailesi ve grubumuz bu kaybı kabullenmeye çalışırken anlayış rica ediyoruz. Allen, seni seviyorum ve çok özlüyorum” ifadelerini kullandı. Ünlü müzisyenin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Blickle, 2003 yılında Baizley ile birlikte Baroness’i kurmuş ve basçı Summer Welch ile gitarist Tim Loose’un da yer aldığı grup, müzisyenin bulunduğu dönemde üç albüm yayımlamıştı. On yıl boyunca grupta yer alan Blickle, daha sonra davulcu Sebastian Thomson’a yerini bırakmıştı.

Ünlü müzisyenin ölümü sonrası birçok sanatçı taziye mesajları paylaştı. Rock yıldızı Laura Pleasants, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Çok erken gittin dostum. Artık huzur içinde ve acısız olduğunu bilmek sevindirici. Sana sevgiler” dedi.