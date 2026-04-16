Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hedef gösterilmişti: Üsküdar’da okullarda güvenlik önlemleri artırıldı

16.04.2026 11:29:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik düzenlenen saldırıların ardından, Üsküdar’da polis ekipleri harekete geçti. Sosyal medyada hedef gösterildiği öne sürülen bir okul başta olmak üzere ilçedeki tüm okullarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Edinilen bilgilere göre, bazı sosyal medya platformlarında Üsküdar’da bulunan bir okulun provokatörler tarafından hedef gösterilmesi üzerine, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alarma geçti.

Polis ekipleri, söz konusu okulun önünde ve bahçesinde geniş güvenlik tedbiri alırken, ilçe genelindeki diğer okullarda da denetimlerini sıklaştırdı.

Okul çevrelerinde devriye görevini artıran ekipler, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeyi hedeflerken, yetkililer alınan tedbirleri devam edeceğini belirtti.

İlgili Konular: #okul #silahlı saldırı #Üsküdar