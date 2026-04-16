Hedef gösterilmişti: Üsküdar’da okullarda güvenlik önlemleri artırıldı

Edinilen bilgilere göre, bazı sosyal medya platformlarında Üsküdar’da bulunan bir okulun provokatörler tarafından hedef gösterilmesi üzerine, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alarma geçti.

Polis ekipleri, söz konusu okulun önünde ve bahçesinde geniş güvenlik tedbiri alırken, ilçe genelindeki diğer okullarda da denetimlerini sıklaştırdı.



Okul çevrelerinde devriye görevini artıran ekipler, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeyi hedeflerken, yetkililer alınan tedbirleri devam edeceğini belirtti.