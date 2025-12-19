Hedef sayıya yaklaşılıyor: İmamoğlu'ndan imza teşekkürü

CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' ve 'erken seçim' talebi ile düzenlediği imza kampanyasına şu ana kadar en az 25 milyon 100 bin imza toplandı.

Kampanya için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aldığı oy oranı olan 27.73 milyon sayısı hedeflenmişti.

İMAMOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabından şunları yazdı:

"Milli irade, demokrasi ve adalete sahip çıkan 25,1 milyon yurttaşıma yürekten teşekkür ediyorum.

81 ilde, 973 ilçede yükselen bu ses;

aziz milletimin özgür ve adil bir geleceğe duyduğu özlemdir.

Kendi adayını seçme hakkının gasp edilmesine karşı sessiz kalmayan bir milletin, demokrasi tarihine geçecek itirazıdır.

“Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum.” diyen millete kulak verin."