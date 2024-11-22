Hediye edilen bir şilinle başlayan antika merakı kazanç kapısı oldu

Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:42

Güncelleme: 22.11.2024 - 12:42

Samsun'un İlkadım ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde küçük bir dükkan işleten Sebahat Çakmak, antika eşyalara olan ilgisini küçük yaşlarda kazandığını söyledi. Çakmak, çocukken bir turistin hediye ettiği 1946 tarihli bir şilin ile başladığı bu serüveni, bugün antikacılık işine dönüştürerek geçim kaynağı haline getirdi.

Sebahat Çakmak, 13 yaşındayken bakkalda çıraklık yaptığı sırada, bir turistin kendisine verdiği 1946 tarihli 1 şilin parasıyla antika merakının başladığını belirterek, “O günden sonra eski eşyalara olan ilgim arttı. Şimdi 45 yaşındayım ve 6 yıldır antikacılık yapıyorum” dedi.

ANTİKA İLE DOLDURDUĞU EVİ, BİR DÜKKANA DÖNÜŞTÜ



Çakmak, koleksiyonuna eski paralar ve duvar halıları alarak başladığını ve zamanla evinin antika eşyalarla dolduğunu söyledi. “Eşim, evin her köşesinde antika eşyaların olmasından şikayet ediyordu, ancak her birinin benim için ayrı bir anlamı var” diyen Çakmak, birikimleriyle açtığı 15 metrekarelik dükkanında 2 binden fazla antika eşya sergiliyor.

"ESKİ ŞEYLER DAHA DEĞERLİ"



Çakmak’ın antika dükkanına gelen müşteriler de eski eşyaların değerine dikkat çekiyor. Müşterilerden Semra Sarıgül, “Yeni ürünler o kadar hızlı tüketiliyor ki eski şeylerin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Onların bir geçmişi, bir ruhu var,” diyerek, eski eşyalara olan ilgisini dile getirdi.







Tahsin Akbukut ise antikaların, insanların geçmişle bağ kurmasına yardımcı olduğunu belirterek, “Eskiler, geçmişte yaşanan anıları canlandırıyor ve bu yüzden tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

Kevser Yıldız ise eski eşyaların kaybolan geçmişin bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Eski eşyalara hayranım. Ne kadar eski eşyamız varsa kaybettik, şimdi onları arıyoruz” dedi.

ANTİKA TUTKUSU, YENİ İŞ FIRSATLARI YARATIYOR



Sebahat Çakmak’ın küçük bir dükkanla başlayan antikacılık serüveni, zamanla hem geçim kaynağı hem de tutkulu bir iş halini aldı. Çakmak, eski eşyalara olan ilgisini bir kazanç kapısına dönüştürerek, bu alandaki işini severek sürdürüyor ve antika merakının, sadece bir hobi değil, aynı zamanda önemli bir iş fırsatı sunduğunu vurguluyor.