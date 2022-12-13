Hediyelik eşya bakan öğrenciyi bıçaklamıştı: 'Akli dengesi yerinde değil' tespiti

13 Aralık 2022 Salı, 13:11

İstanbul'dan gezmek için yakınlarıyla önceki gün Eskişehir'e gelen Ömer Faruk K., Paşa Mahallesi Fırın Sokak'taki dükkanın önünde hediyelik eşya bakarken, Tuncay O. tarafından bıçaklandı. Tuncay O. kaçtı.

İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Faruk K., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Tuncay O, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay O., savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Faruk K.'nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, bıçaklı saldırgan Tuncay O.'nun arkasından gelip bıçakladığı, ardından koşarak kaçtığı görüldü.

TABURCU EDİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay O.'nun akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edilip hastanede tedaviye alındığını açıkladı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "10 Aralık 2022 günü, ilimiz Odunpazarı Evleri mevkisinde Ömer Faruk K. isimli mağduru bıçakla yaralayan ve akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen şüpheli Tuncay O. hakkında adli işlemler başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca verilen talimatla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne 12/12/2022 tarihi itibarıyla gözlem altına alınarak yatırılmıştır" denildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi edilen Ömer Faruk K.'nin taburcu edildiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.