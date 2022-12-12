Meteoroloji'den Eskişehir’e 'kuvvetli yağış' uyarısı
Eskişehir’de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yıldırım düşmesi, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Eskişehir’de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Kentte metrekareye 21-50 kilogram civarında yağmur düşmesi öngörülüyor.
Kuvvetli yağışla ilgili Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Merkezi yıldırım düşmesi, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı yurttaşlara uyarıda bulundu.
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