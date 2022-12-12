Meteoroloji'den Eskişehir’e 'kuvvetli yağış' uyarısı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 17:13

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Eskişehir’de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Kentte metrekareye 21-50 kilogram civarında yağmur düşmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağışla ilgili Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Merkezi yıldırım düşmesi, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı yurttaşlara uyarıda bulundu.



