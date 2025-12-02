Heimlich manevrası ve kalp masajıyla hayata dönmüştü: Yaşam mücadelesini kaybetti!

Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen 'Hacet Bayramı' etkinliğinde 5 Ekim'de acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; etkinlikte ikram edilen etli pilavı yerken nefes borusuna et parçası kaçan Sami Ayvaz (77), fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada davetliler tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Et parçası çıkarılan ve kalbi duran Ayvaz'a, bu kez kalp masajı yapıldı.

Müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan Ayvaz, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ayvaz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.