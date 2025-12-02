Cumhuriyet Gazetesi Logo
Heimlich manevrası ve kalp masajıyla hayata dönmüştü: Yaşam mücadelesini kaybetti!

Heimlich manevrası ve kalp masajıyla hayata dönmüştü: Yaşam mücadelesini kaybetti!

2.12.2025 12:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Heimlich manevrası ve kalp masajıyla hayata dönmüştü: Yaşam mücadelesini kaybetti!

Bolu'da nefes borusuna et parçası kaçan, duran kalbi Heimlich manevrası ile çalıştırılan 77 yaşındaki Sami Ayvaz, yoğun bakımdaki yaklaşık 2 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen 'Hacet Bayramı' etkinliğinde 5 Ekim'de acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; etkinlikte ikram edilen etli pilavı yerken nefes borusuna et parçası kaçan Sami Ayvaz (77), fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada davetliler tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Et parçası çıkarılan ve kalbi duran Ayvaz'a, bu kez kalp masajı yapıldı.

Müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan Ayvaz, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ayvaz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. 

Image

İlgili Konular: #bolu #Heimlich manevrası #Kalp masajı

İlgili Haberler

Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi, Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi, Heimlich manevrasıyla kurtardı Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lokantada yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteri, çalışan Davut Ferah’ın Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Düğünde boğazına şeker kaçan çocuk, gazetecinin
Düğünde boğazına şeker kaçan çocuk, gazetecinin "Heimlich manevrası" uygulamasıyla kurtarıldı Şırnak’ta bir düğünde 5 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan şeker, salonda bulunan gazeteci Rahmet Yürük’ün Heimlich manevrası ile çıkarıldı. Küçük kız yeniden nefes alırken, davetliler büyük rahatlama yaşadı.
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu, öğretmenler Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu, öğretmenler Heimlich manevrasıyla kurtardı Ağrı’da 3 yaşındaki çocuğun nefes borusuna kaçan şeker, okulda görevli öğretmenlerin Heimlich manevrası sayesinde çıkarıldı. Zamanında yapılan müdahale, küçük çocuğun hayatını kurtardı.