Hekim Birliği’nden defin ruhsatı tepkisi: 'Hekimlerin yalnız, güvencesiz ve donanımsız şekilde sahaya sürülmesini kabul etmiyoruz'

Hekim Birliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre defin ruhsatı düzenleme yetkisinin öncelikle belediye tabiplerinde olduğu, onların bulunmadığı yerlerde ise toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerine verildiği hatırlatıldı. Ayrıca tabip bulunmayan yerlerde bu yetkinin sağlık memurları, özel eğitim almış memurlar, jandarma komutanları ve muhtarlara devredilebileceğinin açıkça düzenlendiğinin hüküm altına alındığı belirtildi.

Ancak uygulamada belediyelerin büyük çoğunluğunda belediye tabibi istihdam edilmediği, mücavir alan dışındaki köy ve mezralarda meydana gelen doğal ölümlerde kanunen yetkili olmasına rağmen hekim dışı personelin görevlendirilmediği belirtildi. Açıklamada, tüm sorumluluğun Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri ile aile hekimlerinin üzerine bırakıldığı ifade edildi. Hekim Birliği, özellikle gece yaşanan doğal ölüm vakalarında hekimlerin ulaşım, güvenlik, internet ve donanım desteği olmaksızın tek başlarına cenaze evlerine gönderildiğini belirterek, bunun ciddi bir can güvenliği ve iş sağlığı sorunu yarattığını kaydetti. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlarının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, 112 Acil Sağlık ekiplerinin, vakaya ulaştıklarında ölümün gerçekleşmiş olması halinde ölüm belgesi düzenleme yetkisine sahip olduğuna da dikkat çekilerek, bu yetkinin mevzuata dayanmayan sözlü talimatlarla engellendiği ifade edildi. Açıklamada, "Tüm bu hususlar, geçtiğimiz günlerde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde açıkça dile getirilmiş olmasına rağmen, ne yazık ki bugüne kadar herhangi bir somut adım atılmamıştır" denildi.

BEŞ MADDELİK TALEP LİSTESİ

Hekim Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ivedilikle bir araya gelmesini isteyerek şu talepleri sıraladı:

Belediyelerin defin ruhsatı düzenlenmesi amacıyla hekim istihdam etmesi,

Mücavir alan dışındaki ölümler için memur, jandarma komutanları ve muhtarların eğitilerek yetkilendirilmesi,

112 Acil Sağlık ekiplerinin doğal ölüm vakalarında defin ruhsatı düzenleme yetkilerinin engellenmemesi,

Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri ve aile hekimlerine ulaşım, bilgisayar, internet ve yazıcı desteğinin sağlanması,

Defin ruhsatı düzenleme sürecinde hekimlerin can güvenliğinin polis, jandarma veya bekçiler aracılığıyla sağlanması.