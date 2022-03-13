Hekimler, İstanbul'da buluştu! 'Büyük Beyaz Buluşma'da Erdoğan'a tepki

13 Mart 2022 Pazar, 14:48

Yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Tıp Bayramı öncesinde hekimler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini açıklamak için beyaz önlükleriyle Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden Kadıköy İskele Meydanı'na yürüdü.

Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen "Büyük Beyaz Buluşma ve Beyaz Yürüyüş" Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle sadece İstanbul'dan katılımlarla gerçekleştirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve İTO Genel Başkanı Pınar Saip'in de destek verdiği yürüyüşte, "Emek bizim, söz bizim, bu memleket bizim" sloganları atıldı.

Bir basın açıklaması da yapan hekimler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yönelik söylediği, "Giderlerse gitsinler" sözlerine tepki gösterdi.

Hekimlerin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20 yıldır bu ülkeyi yöneten, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen bu sözler hekimler arasında büyük bir kırgınlığa, öfkeye neden olmuştur. Yanıtımız açıktır; Tıbbın tarihi yazılmaya başladığından bu yana burada, bu topraklardaydık. Bugün de buradayız.

Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayanan birikimimizle insanlara hizmet için çalışıyoruz. Biz, yıllar içinde, ‘Doktorları ağaca bağlayın da kaçmasınlar’ diyen devlet başkanlarını da, ‘Doktorların gözü doymaz’ diyen kasaba siyasetçilerini de, ‘Paracı doktorlar gürültü yapıyor’ diyen sağlık yöneticilerini de gördük/görüyoruz.

Hepsi gitti, biz kaldık; mesleğimiz ve meslek onurumuz kaldı. Bugün de hiçbir yere çekip gitmiyoruz. Güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için, dün, bugün olduğu gibi yarın da burada, bu topraklarda kalacağız.

Ne ülkemizden ne mesleğimizden ne hakkımız olanı istemekten vazgeçeceğiz. Emeğimizi, mesleğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışanlara karşı 14-15 Mart'ta bütün illerde, bütün sağlık kurumlarında g(ö)revde olacağız”