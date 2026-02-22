Hekimler Kadıköy'den seslendi: 'Mesleki bağımsızlık ve serbest çalışma hakkımız engelleniyor'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) ve İstanbul Dişhekimleri Odası, serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığa yönelik düzenlemelere karşı Kadıköy İskele Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya Türk Toraks Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği başta olmak üzere çok sayıda uzmanlık derneği destek verdi.

Basın metnini TTB Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu Başkanı Güray Kılıç okudu. Kılıç, hekimliğin bilimsel özerklik ve etik değerlere dayanan kamusal bir meslek olduğunu vurgulayarak, “Her tür güç odağından bağımsızlık, hekimliğin ön koşuludur. Bağımsızlığın ortadan kalktığı yerde hekimlik kamusal niteliğini yitirir” dedi.

‘HEKİMLİK TİCARİ BİR İZNE BAĞLANIYOR’

Kılıç, 1 Ocak 2026 itibarıyla muayenehane ruhsat harçlarının yıllık hale getirildiğini belirterek, muayenehaneler için 40 bin TL, poliklinik ve tıp merkezleri için 60–100 bin TL arasında değişen bedellerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağını söyledi.

Ayrıca, sağlık turizmi kapsamında yabancı hasta kabulü için USHAŞ’tan 120 bin TL karşılığında yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini ifade etti. Kılıç, bu uygulamaların hekimlik yapmayı ticari bir izne bağladığını savundu.

KOTA VE SÖZLEŞME KISITLAMALARINA TEPKİ

2023’te yapılan yönetmelik değişikliğiyle muayenehane hekimlerinin özel hastanelerle sözleşmelerine kota getirildiğini anımsatan Kılıç, düzenlemenin özellikle cerrahi branşlarda fiilen çalışmayı imkansız hale getirdiğini belirtti.

Danıştay’da açılan davalara karşın sınırlamaların kesinleştiğini ifade eden Kılıç, “Bu düzenlemeler hekimlerin değil özel hastane sahiplerinin çıkarınadır” diye konuştu.

MALPRAKTİS BASKISI HEKİMLİĞİ ZORLAŞTIRIYOR

Açıklamada, yüksek tazminat kararlarının hekimler üzerinde ağır baskı oluşturduğu da vurgulandı.

Zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının yetersiz kaldığı belirtilerek, kamusal bir sigorta fonu kurulması talep edildi. Hekimler, aksi halde çekinik tıp uygulamalarının artacağı ve riskli branşlarda hekim açığının büyüyeceği uyarısında bulundu.

‘HEKİMLERLE HASTALAR AYNI TARAFTA’

TTB Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, hekimlerin taleplerinin yalnızca mesleki değil toplumsal olduğunu belirterek, “Etik ve bilimsel değerler doğrultusunda özgürce çalışmak istiyoruz” dedi.

TTB 2. Başkanı Pınar Saip ise “Hekimlerle hastalar aynı tarafta. İyi hekimlik yapamazsak halk sağlığı zarar görür” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Osman Küçükosmanoğlu serbest çalışmanın tarihsel bir hak olduğunu vurgularken, İstanbul Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Aret Karabulut artan maliyetler ve idari yaptırımların diş hekimliğinde sürdürülebilirliği tehdit ettiğini söyledi.

‘SAĞLIK SİSTEMİ HEM HASTAYA HEM HEKİME ZARAR VERİYOR’

Uzmanlık dernekleri adına konuşan temsilciler de kota, yüksek harçlar ve malpraktis uygulamalarının geri çekilmesini istedi.

Türk Toraks Derneği adına konuşan Osman Erbek, “Sağlık sistemi hem hastaya hem hekime zarar veriyor; nitelikli sağlık hizmeti için başka bir modele ihtiyaç var” dedi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyesi Çetin Duygu ise kota ve harç uygulamalarının genç hekimlerin geleceğini belirsizliğe sürüklediğini belirterek, “Muayenehane açan cerrah ameliyat yapacak hastane bulamıyor” ifadelerini kullandı.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği üyesi Selçuk Söylemez de komplikasyon ile malpraktisin ayrılması gerektiğini vurgulayarak, “Komplikasyon gelişen her vakada hekimlerin yargılanması savunmacı tıbbı artırıyor” diye konuştu.

Hekimler, düzenlemeler geri alınana kadar hukuki ve örgütsel mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.