Hekimler kesinleşen MHRS kararının herkesi kapsamadığı görüşünde: Kaygılar sürüyor

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) muayene aralıkları ve ek randevuların yalnızca hekim onayıyla belirlenebileceğine ilişkin mahkeme kararı, istinaf tarafından da onanarak kesinleşti. Ancak sahadaki hekimler, bu kararın yalnızca davayı açan hekim ve görev yaptığı bölgeyle sınırlı tutulduğunu, dolayısıyla sistem genelinde bir iyileşme sağlamadığını belirtiyor. Üstelik hasta sayısını azaltmaları halinde maaş kesintisiyle karşı karşıya kalmaya devam ettiklerini vurgulayan hekimler, “Karar herkesi kapsamıyor maaş kesintileri devam ediyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

ÜCRETLER DÜŞÜYOR

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı, Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı performans sisteminin nitelikli sağlık hizmetini olanaksız duruma getirdiğini belirterek “Amaç hastanın tedavi olması değil, sadece doktoru görüp çıkması” dedi. Kırımlı, hekimlerin sayısının çok üzerinde poliklinik yapmak zorunda bırakıldığını ifade ederek, “Günde 70–100 hasta bakmanız bekleniyor. Bu sayıya ulaşamazsanız ay sonunda ücretiniz neredeyse yarıya yakın düşebiliyor. Bir hekimin bir günde 80 kişiye sadece ‘merhaba’ demesi bile yorucuyken bu kadar insana muayene yapması, tanı koyması, düşünmesi ve derdini dinlemesi bekleniyor. Bu mümkün değil. Sonuçta bakıp geçiyoruz, tedavi edemiyoruz. Hekimler maaş kaygısıyla nitelikli sağlık hizmeti arasında sıkışıp kalıyor. Aslında bir sağlık hizmeti vermiyoruz.

Verdiğimiz şey bir hastalık hizmeti. Sürekli hastalanalım, ilaç kullanalım, tetkik yaptıralım ama bir türlü sağlığa kavuşamayalım. Sistem böyle kurgulanmış durumda” diye konuştu.

15 DAKİKADA 4-5 HASTA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve OECD verilerine de dikkat çeken Kırımlı, bir hastaya en az 15 dakika ayrılmasının sağlık sonuçlarını ciddi biçimde iyileştirdiğinin bilimsel olarak ortaya konduğunu anımsatarak “Biz ise 15 dakikada 4–5 hasta bakmak zorunda kalıyoruz” dedi.