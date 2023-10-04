Hekimlerden 'iyi hal belgesi'ne 9 ayda 2 bin 285 başvuru!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2023 - 04:00

TÜRK Tabipler Birliği tarafından isteyen hekimlere verilen “iyi hal belgesi” alanların sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. TTB’nin 2012’de tüm yıl boyunca verdiği iyi hal belgesi sayısı 59 iken bu sayı 2022’de 2 bin 685’e ulaştı. TTB’nin

2023 verilerine göre sadece eylül ayında 321 hekime “iyi hal belgesi” verildi. 2023’ün ilk dokuz ayında ise bu sayı 2 bin 285’e ulaşmış oldu. TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, “Önlemek mümkün değil. İktidar bu sorunları görmezden geliyor. Gidenler kalifiye hekimler, şu anda bile aylar sonraya verilen randevular var” dedi.