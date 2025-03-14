Hekimlerden tarihi '14 Mart' eylemi: 'Meslek onurumuzu ve halkın sağlık hakkını savunuyoruz!'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 14:29

Güncelleme: 14.03.2025 - 14:30

14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl hekimler ve sağlık emekçileri için bir kutlamadan çok bir mücadele gününe dönüştü.

İstanbul Tabip Odası ve sağlık meslek örgütleri, Taksim’de Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak başlattıkları eylemlerini, sağlık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin özlük haklarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla sürdürdü.

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirilen ilk etkinlikte, sağlık emekçileri hayatını kaybeden meslektaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, hekimlerin içinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarına, sağlık sisteminin giderek ticarileşmesine ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete vurgu yaparak mesajlar verdi.

“BÖYLE BİR ‘14 MART’ DAHA KUTLAMAK İSTEMİYORUZ!”

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne taşınan eylemde, İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Birleşik Dayanışma Sendikası (BDS), İstanbul Aile Hekimleri Derneği, Hekim Birliği ve diğer sağlık örgütlerinin temsilcileri taleplerini dile getirdi.

Sağlıkçılar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sağlıkta şiddetin sona ermesi ve halkın sağlık hakkının korunması için daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamasında konuşan sağlık emekçileri, Türkiye’de sağlık sisteminin çöktüğünü ve hekimlerin, emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!” mesajı verdiler.

Açıklamada, sağlık çalışanlarının performansa dayalı ücretlendirme sistemine karşı oldukları, vergide adalet talep ettikleri ve emekliliğe yansıyacak tek kalem maaş istedikleri vurgulandı.

“SAĞLIK, TİCARETE KURBAN EDİLEMEZ!”

Hekimler, mevcut sağlık sisteminin artık halka hizmet etmekten çok, sermayeye hizmet eden bir yapıya büründüğünü ifade ederek, özel hastanelerin fahiş ücretler talep ettiğini, devlet hastanelerinde ise randevu bulmanın imkânsız hale geldiğini dile getirdi.

“Halk sağlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen sağlık çalışanları, hükümetin sağlık politikalarının emekçileri tükettiğini ve sağlık hakkını ortadan kaldırdığını belirtti.

BAĞIMSIZLIK VE MESLEK ONURU VURGUSU

Eylemde yapılan konuşmalarda, sağlık sisteminin giderek dinselleştirilmesine ve tarikat-cemaat etkisine de dikkat çekildi. Hekimler, meslek onurlarını ve bağımsızlıklarını korumakta kararlı olduklarını, bu uğurda mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. İstanbul Hekim Birliği Sendikası Şube Başkanı İbrahim Halil Erdem, “Biz tıp bayramını meydanlarda kutlamak zorunda kalıyoruz. Sağlık sisteminin düzelmesi için mücadelemiz sürecek” dedi.

“MESLEK ONURUMUZ VE HALKIN SAĞLIĞI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM!”

Sağlık emekçileri, eylemlerini sonlandırırken, 14 Mart Tıp Bayramı’nı gerçek anlamıyla kutlayabilmek için meslek onurlarını ve halkın sağlık hakkını savunmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladı.

Taleplerinin karşılanmaması halinde daha büyük eylemler gerçekleştireceklerini duyuran hekimler, sağlık politikalarının halk ve emekçiler lehine düzenlenmesi gerektiğini belirtti.