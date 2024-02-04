Helikopter kazasında şehit olan 2 pilotun cenazesi Ankara'ya getirildi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kırsal alanda kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün cenazeleri Ankara'ya getirildi.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 23:06
Helikopter kazasında şehit olan 2 pilotun cenazesi Ankara'ya getirildi
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Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis helikopterinin kırsal alanda kaza kırıma uğraması sonucu düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, bir teknisyen yaralandı.

Kazada şehit olan pilotların cenazeleri bugün Ankara'ya getirildi. Şehitler Ankara'da Etimesgut Havaalanı'nda törenle karşılandı. Törende, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve şehit Emniyet Amiri Cemil Gülen'in Ankara'da yaşayan ailesi de yer aldı.


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