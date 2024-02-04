Helikopter kazasında şehit olan 2 pilotun cenazesi Ankara'ya getirildi
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kırsal alanda kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün cenazeleri Ankara'ya getirildi.
Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis helikopterinin kırsal alanda kaza kırıma uğraması sonucu düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, bir teknisyen yaralandı.
Kazada şehit olan pilotların cenazeleri bugün Ankara'ya getirildi. Şehitler Ankara'da Etimesgut Havaalanı'nda törenle karşılandı. Törende, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve şehit Emniyet Amiri Cemil Gülen'in Ankara'da yaşayan ailesi de yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefinde 'Dilber' ve 'Güldür Güldür' var
- Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafı' gündem oldu
- 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı...'
- DEM Parti'nin 'İstanbul' kararının perde arkası
- DEM Parti İstanbul adayı için tarih verdi
- Çok sayıda kentte 'kuvvetli sağanak' bekleniyor!
- Yeniden Refah Partisi'nden 'İmamoğlu' iddiasına yanıt
- AKP’yi kapatmak!
- Eskişehir'de AKP karıştı!
- İBB'ye bir aday daha çıktı