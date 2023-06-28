Hem emniyette hem savcılıkta söylemişti: Savcılık Yanardağ'ın 'montaj video' demediğini iddia etti!

Yayınlanma: 28.06.2023 - 17:31

Güncelleme: 28.06.2023 - 17:31

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, '4 soru 4 yanıt' programında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Yanardağ, dün “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.

BAŞSAVCILIK: AÇIKLAMANIN MONTAJLANMIŞ OLDUĞU YÖNÜNDE BİR İDDİA YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından "Yanardağ'ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında, soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır" açıklamasını yaptı.

YANARDAĞ İFADESİNDE "CIMBIZLANMIŞ VE BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞTIR" DEDİ

Yanardağ, Emniyet’teki ifadesinde "Yukarıda bana okumuş olduğunuz cümleler bana aittir. Ancak bu sözlerimin öncesi ve aralarında kesilen bölümler mevcuttur. Bu sözlerim cımbızlanmış ve bağlamından koparılmıştır. Bu yayın içerisinde ben AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’na eleştiride bulundum… Bu sözlerim montajlanan videolarda yer almayıp, çıkartılan bölümlerdir" dedi.

TAM KAYIT SUNULACAK

Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna ise Emniyette, "Ayrıca müvekkilim sözlerinin cımbızlandığını beyan ettiği programın RTÜK kaydının tamamını savcılık makamına sunacağız" dedi.

SAVCILIK’TA DA ‘CIMBIZLANMIŞ’ İFADELERİNİ KULLANDI

Savcılıkta ise Yanardağ, "Sözler tarafıma aittir fakat bu yayında yapmış olduğum sözler kötü niyetli bir şekilde cımbızlanmış, içinden bazı cümleler alınarak 25/06/2023 tarihinde sosyal medyada paylaşılmıştır" dedi.

Avukat Durna ise savcılıkta "Soruşturmanın bu aşamaya kadar eksik deliller ile yürütüldüğünü düşünüyoruz. Dosyaya sunduğumuz programın tamamının olduğu görüntülerin ve Galip Ensarioğlu’nun açıklamalarının olduğu evrakların da dosyaya eklenip değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

"CIMBIZLANARAK YAPILAN MONTAJ VİDEO" DEDİ, AMA TUTUKLANDI

Yanardağ, sulh ceza hakimliğinde de "Cımbızlanarak yapılan montaj video üzerinden 25’ini 26’sına bağlayan gece bir linç kampanyası yapıldı. Güdümlü bir operasyon olduğu anlaşılmaktadır. Kaçma şüphesi söz konusu olamaz, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi ancak hakkında tutuklama kararı verildi.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ, SUNULAN TAM KAYDA DAYANDIRILMADI

Sulh ceza hakimliği, tutuklama kararını "Şüphelinin üzerine atılı ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu (26/06/2023 tarihli açık kaynak araştırma tutanağı içeriği ile tüm kolluk tutanaklarına” dayandırdı.

Yanardağ ve avukatı, Emniyet’te kendilerine gösterilen videonun kısa program kaydı olduğunu, bunun cımbızlandığını belirterek, programın kaydının tamamını savcılığa sunmuştu. 27 Haziran’daki savcılık tutanağına göre sunulan yeni deliller dosyaya eklenmişti. Ancak hakimlik, 27 Haziran’da dosyaya eklenen yeni delillere göre yani programın tam kaydına göre değil, 26 Haziran’daki emniyet tutanağına göre tutuklama kararı verdi.