Yanardağ içerideyse onlar neden dışarıda?

28 Haziran 2023 Çarşamba

Geçmişi kimse değiştiremez. Geleceğe giden yolda yürüdüğün köprüdür. Her adımında seni bırakmayan hafızan, hep adaleti ve eşitliği emreder.



Merdan Yanardağ tutuklandı. Neymiş, “terör örgütünün propagandasını yapmış!” Madem öyle, hatırlatmak boynumun borcu. Öyle ya eğer gazeteci Yanardağ bu gerekçeyle şimdi cezaevindeyse, kimlerin dışarıda olmaması gerekiyordu...

Yanıt için bundan 7 sene önce yayımlanan bir rapora bakıyorum. CHP’nin hazırladığı ve kitapçık olarak da bastığı çalışmanın adı şu: “AKP Teröre Yardım ve Yataklık Ediyor.”

Peki, içeriğinde ne var?

AKP temsilcilerinin PKK’yi ve terör örgütü lideri Öcalan’ı nasıl övdüğü isim isim tarih tarih belgeleniyor. Lafı uzatmayacağım ve CHP’nin raporundan bazı alıntıları paylaşacağım...

-27 Eylül 2012, Recep Tayyip Erdoğan-başbakan: “PKK ile görüşme talimatını bizzat ben verdim.”

-1 Ekim 2012, Galip Ensarioğlu-AKP milletvekili: “Yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir modelde PKK seçime girsin ve seçilsin. Seçilerek gelsin.”

-1 Ekim 2012, Galip Ensarioğlu-AKP milletvekili: “Abdullah Öcalan’ın PKK üzerindeki hâkimiyeti, gücü ve sembolleşen liderlik konumu devlet için bir şanstır. Öcalan, şu anda en güçlü konumunda ve devlet için bir aktör haline geldi.”

-21 Mart 2013, Abdurrahim Boynukalın-AKP gençlik kolları başkanı: “Şu anda binlerce Türk oğlu Türk, Abdullah Öcalan’ın mesajıyla duygulanıyorsa; artık gerçekten yeni bir dönem başlamış demektir.”

-28 Haziran 2013, Abdurrahim Boynukalın-AKP gençlik kolları başkanı: “Barışı ne uğruna harcamak istiyorsunuz? En azından Abdullah Öcalan kadar ilkeli olun.”

-19 Temmuz 2013, Yasin Aktay-AKP genel başkan yardımcısı: “Öcalan dünyanın geleceğini iyi okuyor.”

-‘Suç olmaktan biz çıkardık’

Bitti mi? Hayır, devam edeyim hatırlatmaya...

-28 Kasım 2013, Bülent Arınç-başbakan yardımcısı: “Sayın Öcalan demeyi, Öcalan posterleri taşımayı ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık.”

-6 Haziran 2014, Beşir Atalay-başbakan yardımcısı: “Öcalan’ın düşünceleri bizim de düşüncelerimiz. Biz aslında devleti, kurumları kendisiyle hesaplaştırdık.”

-8 Haziran 2014, Yalçın Akdoğan-başbakan yardımcısı: “Öcalan’ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. Mesajlarında sürecin geleceğini düşünen bir hassasiyeti var.”

-18 Haziran 2014, Orhan Miroğlu-AKP milletvekili: “PKK bir terör örgütü değildir. PKK kendi topraklarında, belli bir politik programı hayata geçirmeye çalışan bir politik harekettir.”

-17 Eylül 2015, Recep Tayyip Erdoğan-cumhurbaşkanı: “Çözüm süreci içinde valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği PKK’ye operasyon yapmadı! Bu süreçte hazırlık safhasına girdiler, mayın döşeyip bombalar yerleştirildi. Bu terör eylemlerini biz görmezden gelmeye nereye kadar devam edeceğiz.”

Evet, bu liste uzar gider. AKP yandaşı “gazetecilerin” Öcalan ve PKK övgülerini yazmıyorum bile.

Lakin öfkem sadece iktidara ve onun sopası haline gelen yargıya değil. Bugün bir gazeteci daha suçsuzken yine cezaevinde. Ve maalesef demeye de dilim varıyor, kabahatin çoğu senin canım muhalefet...

Neyse yine de Süper Lig’e yükselen Pendikspor camiasını yürekten kutluyorum!

