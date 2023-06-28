Devlet Bahçeli'den 'Merdan Yanardağ' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 28.06.2023 - 09:34

Güncelleme: 28.06.2023 - 09:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililerle bayramlaşan Bahçeli, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı.

Çıkışta açıklama yapan Bahçeli, Türk milletinin Kurban Bayramı’nı kutladı. 2023 yılının ilk 6 ayında hüzünlü, sevinçli günler yaşandığına dikkat çeken Bahçeli, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlattı.

"TARTIŞMALAR SON BULMUŞTUR"

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin geride kaldığını ifade eden Bahçeli, "Böyle bir süreç içerisinde Türkiye'de artık seçimler son bulmuştur. Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye'yi kalıcı bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi içerisinde istikrara kavuşturmuştur. Siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Bu siyasi istikrarı milletçe, bütün siyasi partilerce sürdürmek gayesi içerisinde olmamız gerekmektedir. Seçimler bitmiştir, tartışmalar son bulmuştur" ifadelerini kullandı.

2023’ün 2'nci 6 ayında ve 2024’ün ilk 6 ayında siyasi açıdan iki önemli olayın yaşanacağını belirten Bahçeli, birincisinin siyasi partilerin en az 2, en fazla 3 yıl içinde olağan kongrelerini yapma konusu olduğunu söyledi.

"SEVİYE KAZANDIRMALARINDA YARAR VARDIR"

Bahçeli, "Bütün siyasi partilerimiz bu süreci tamamlamak durumundadırlar ve kongreler bazılarında başlamış, bazılarında devam edecektir. İkinci önemli olay ise 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel yönetimleri ilgilendiren mahalli idareler seçimleridir. Bu seçimler de milletimiz açısından çok önemlidir. Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir. Siyasi partilerimiz kendilerini 31 Mart 2024’te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlamak durumundadır. Mademki Türkiye millet iradesiyle bir siyasi istikrara kavuşmuştur, bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmesi lazımdır. Yani siyasi partiler normal süreç içerisinde yasanın ön gördüğü, gönül vermiş insanlarının hedeflediği yolda gayet olgun, karşılıklı bir saygı içerisinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalarında yarar vardır" diye konuştu.

Bahçeli, MHP’nin kongresinin öne alınıp alınmayacağı sorusuna, "Yetkili organlarımızla, bu konuda mahalli idareler seçimini de düşünerek ötelemeyeceğimize göre, 'erken mi yapalım, yoksa zamanında mı yapalım' diye konuşacağız. 'Erken yapalım' dersek seçimin başladığı tarihten önce olması lazım. 'Zamanında' dersek de daha evvelden 18 Mart 2018’te yaptığımız için şimdi 17 Mart 2024’te kurultayımızı yapmak durumundayız. Bu, yasanın öngörmüş olduğu hedeftir. Bunu yapmak mecburiyetindesiniz" diye konuştu.

"İHANETİN SERBESTLİĞİ OLMAZ"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gazeteci Merdan Yanardağ’ın serbest bırakılması çağrısı ile ilgili soruya da "Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestliği olmaz" cevabını verdi.