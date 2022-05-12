Hemşireler Günü’ne buruk giriyorlar

12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen meslek gruplarından biri sağlık çalışanları oldu. Hemşireler ise bu grubun en önemli bileşenlerindendi. Bu dönemde gece gündüz demeden çalışarak yurttaşlara sağlık hizmeti sundular. Salgının başlamasından bu yana yaklaşık iki yıl geçti. Hemşireler bu iki yıllık süre zarfında var olan sorunlarının yanında bir de salgından kaynaklı sorunlarla boğuştu. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nde neler yaşadıklarını hemşirelere sorduk.

‘GÖREV TANIMIMIZ YOK’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi ve devlet hastanesinde ebe hemşire olan Leyla Güleç, maaşlarının yetersiz olduğunu dile getirdi. Güleç, “Türkiye’de hemşirelik kadın mesleği olarak görülüyor. Yeni yeni erkek hemşire arkadaşlar alınıyor. Erkekler evi geçindirir mantığıyla bakılıyor. Bizim ücretlerimiz hep düşük, hiçbirimiz geçinemiyoruz” dedi. İşimizin tarifi yok diyen Güleç, “Görev tanımımız yok. Bu da beraberinde bir karmaşa getiriyor. Herkes kendi işini yapsın noktasına gelindiği için de çatışmalar çıkıyor” diye konuştu. 3600 ek göstergeye ilişkin ise “Kaç yıldır konuşuluyor? Ama hep seçimlere yakın konuşuluyor. Seçim bittikten sonra rafa kaldırılıyor” diye konuştu.

‘KARŞILIĞI BU DEĞİL’

Bir vakıf üniversitesi hastanesinde sorumlu hemşire olarak çalışan Ö.K., “Değerimizin anlaşılması için zor bir zamana ihtiyaç varmış sanıyorduk ancak bu ‘denize düşen yılana sarılır’ gibi bir süreçmiş. O anda herkes canıyla mücadele ederken bize sarılmış. Ancak sonrası yine yok. Sağlıkta şiddet, hakaretler ön planda. Yine maaşlarımızın açlık sınırının altında olduğunu görüyoruz. Pandeminden bugüne kendimizi daha değersiz hissetmeye başladık” dedi. Ö.K., “Salgın bitti ve değişen bir şey olmadı. Gördüğümüz saygınlık sadece alkışlardan ibaretti ve bitti” ifadelerini kullandı.

556 KAYIP VERİLDİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin verilerine göre COVID-19’a bağlı nedenlerle 17 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 arasında 506 aktif sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Buna emekli sağlık çalışanları da eklenince yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı 556 oluyor.