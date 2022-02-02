Henüz toplanmayan vergilere de göz diktiler

02 Şubat 2022 Çarşamba, 15:06

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu bugünkü köşesinde, "Hazine garantili soygun!.." başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Mollaveisoğlu yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli demiryolu inşaat işindeki yolsuzluğun detaylarını anlatarak, "Hazine’nin bu şaibeli ihalelere kefil olması, henüz ödemediğimiz vergilerin bile bu organizasyon tarafından ipotek edildiğinin göstergesidir... Hazine’nin bu şaibeli ihalelere kefil olması, henüz ödemediğimiz vergilerin bile bu organizasyon tarafından ipotek edildiğinin göstergesidir..." dedi.

Mollaveisoğlu'nun yazı şöyle:

AKP ile birlikte filmlere konu olacak yolsuzluk modellerine tanık oluyoruz...

Evet, önceki iktidarlar döneminde de yolsuzluklar vardı ve onları da yazıyorduk...

Ancak AKP dönemi yolsuzlukları, önceki dönemlere göre hem yöntem olarak hem de aktarılan paranın büyüklüğü açısından kıyaslanamayacak boyutta...

Bir siyasi parti gibi değil de holding modeli ile oluşturulmuş ve devleti ele geçirmiş siyasi organizasyonun; sistemli, organize bir soygun düzenine tanık oluyoruz...

FARK 6 DEĞİL, 7 MİLYAR TL!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli demiryolu inşaat işindeki yolsuzluğu anlattı...

Yolsuzluklarla mücadele eden gazeteciler için yeni bir konu değil, ancak hukuk tanımazlığın, keyfiliğin, tüyü bitmemiş yetimin parasının yandaşlara nasıl aktarıldığının en çarpıcı örneklerinden biri...

İhale sürecini özetleyeyim:

03/04/2018 tarihinde sonuçlanan açık yani rekabetin oluştuğu ihalede bir firma bileğinin hakkı ile işi alıyor...

İşin bedeli, 2 milyar 498 milyon TL...

Ancak iktidar bu sonuçtan memnun olmamış görünüyor... Bir bahane ile ihale iptal ediliyor...

Bahaneye göre hükümet, ekonomik koşulları gerekçe göstererek demiryolu yapım işinden vazgeçiyor...

İki yıl sonra aynı işin ihale süreci tekrar gündeme alınıyor... Ancak bu kez “adrese teslim ihale modeli” olarak bilinen davet usulü ihale tercih ediliyor!

Yani işi alacak firmalar AKP tarafından belirleniyor, yandaş firmalar davet ediliyor ve ihale istenilen şirkete veriliyor...

Üstelik yaklaşık iki yıl önce 2 milyar 498 milyon TL’ye verilen ihale, 9 milyar 449 milyon TL bedelle veriliyor!

Aradaki fark 7 milyar TL!

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AKP, aynı işi yaptıracağı firmaya üç katı parayı neden ödüyor?

İhaleyi dolar kuru üzerinden hesapladığınızda durum daha vahim!

600 milyon dolara tamamlanan ihale iptal edilip yandaş şirkete 1 milyar 400 milyon dolara verilmiş...

Ne için, hangi gerekçe ile?

Yanıtını hepimizin bildiği bir soru bu aslında...

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AKP dönemi yolsuzluklarında Hazine de şaibeli ihalelere garantör yapılıyor...

Şehir hastanelerinden yap işlet devret ve kamu özel işbirliği projelerine kadar adına “mega” denilen yol, hastane, köprü, havaalanı, tünel gibi ulaştırma ağırlıklı işlerin tamamında yandaş firmalara, bir de milletin Hazinesi kefil oluyor!

Kılıçdaroğlu’nun anlattığı son ihalede de durum değişmemiş...

Belgelere göre 7 milyar TL’lik fazla para ödendiği ortaya çıkan Bandırma-Osmaneli demiryolu ihalesinde yandaş firmanın kredisi için Hazine kefil olmuş.

Kılıçdaroğlu, Kamu Borç Yönetimi Raporu’na yansıyan kefilliğin miktarının 18 milyar TL olduğunu söyledi.

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AKP iktidarı, bir rant iktidarı olmayı, ülkenin kaynaklarından rant üretmeyi ve bunu haksız kazanca çevirmeyi “iyi biliyor”...

Şaibeli çok sayıda ihale ile hepimizin alın teri vergilerimizle oluşturulan Hazine boşaltılıyor...

Bu ihalelerin gerçekleşebilmesi için yandaş firmalara Hazine adeta sponsor oluyor! Firmanın arkasında Türkiye Cumhuriyeti’nin hazinesini gören yani verdiği borç parayı Hazine’den alacağını bilen kredi kuruluşları da muslukları açıyor...

Mesele köprü, yol, tünel, hastane yapmak değil...

Kimse bu yatırımların karşısında değil...

Asıl mesele, bu işlerin, bedellerinin çok üzerinde hep aynı iş insanları grubuna pay edilmesidir...

Çürümenin, yoksullaşmanın, vergilerimizin çalınmasının resmidir bu...

Hazine’nin bu şaibeli ihalelere kefil olması, henüz ödemediğimiz vergilerin bile bu organizasyon tarafından ipotek edildiğinin göstergesidir...