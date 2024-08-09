Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek'ten ‘ek ödeme yönetmeliği’ açıklaması

Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:53

Güncelleme: 09.08.2024 - 11:53

Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 3 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şimşek, "Bakanlık, sağlık çalışanlarını görmezden gelemez. Bu adaletsiz düzenlemeyi bir kez daha yargıya taşıyacağız. Sağlık çalışanlarının onurunu ayaklar altına alan bu haksızlığa karşı susmayacağız. Adalet için, haklarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Aşağıdaki tablo, sağlık emekçilerine reva görülen ek ödeme tutarlarını ortaya koyuyor.

Uzman Hekim: 32.692 TL

Yan Dal Uzmanı Hekim: 65.384 TL

Asistan Hekim: 16.416 TL

Eczacı: 8.717 TL

Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri: 2.688 TL

Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog: 2.324 TL

Genel İdare Hizmetleri: 1.162 TL

Teknik Hizmetler: 1.162 TL

Din Hizmetleri: 1.162 TL

Yardımcı Hizmetler: 871 TL."