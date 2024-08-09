Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek'ten ‘ek ödeme yönetmeliği’ açıklaması
Hep-Sen, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 3 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği'ni protesto ederek ''Bakanlık, sağlık çalışanlarını görmezden gelemez. Bu adaletsiz düzenlemeyi bir kez daha yargıya taşıyacağız'' açıklamasını yaptı.
Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 3 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Şimşek, "Bakanlık, sağlık çalışanlarını görmezden gelemez. Bu adaletsiz düzenlemeyi bir kez daha yargıya taşıyacağız. Sağlık çalışanlarının onurunu ayaklar altına alan bu haksızlığa karşı susmayacağız. Adalet için, haklarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Aşağıdaki tablo, sağlık emekçilerine reva görülen ek ödeme tutarlarını ortaya koyuyor.
Uzman Hekim: 32.692 TL
Yan Dal Uzmanı Hekim: 65.384 TL
Asistan Hekim: 16.416 TL
Eczacı: 8.717 TL
Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri: 2.688 TL
Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog: 2.324 TL
Genel İdare Hizmetleri: 1.162 TL
Teknik Hizmetler: 1.162 TL
Din Hizmetleri: 1.162 TL
Yardımcı Hizmetler: 871 TL."
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