Hepsi bagajdan çıktı! Suç örgütlerine satılacak 53 ruhsatsız tabancaya el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç örgütlerine satılmak üzere kente çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Başlatılan teknik ve fiziki takiple M.Ö. ve M.S.’nin kimlikleri tespit edildi. Kentin girişlerinde önlem alan ekipler, öncü olarak geldiği belirlenen otomobili durdurup, sürücü M.Ö.’yü gözaltına aldı. Bir süre sonra aynı yönden gelen suç ortağı M.S.’nin otomobili de polisin takibiyle durduruldu.

TUTUKLANDILAR

Araçta yapılan aramada bagajdaki karton kutularda 53 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, M.S. de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, silahların kendilerine ait olduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. ve M.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.