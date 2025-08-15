Hepsi böbreğinden çıkarıldı: Yaklaşık 100 adet...

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde ikamet eden 45 yaşındaki Serhat Evran, böbreğindeki aşırı ağrılar nedeniyle başvurduğu Yozgat Şehir Hastanesi Üroloji Servisi’nde muayene edildi.

Servis doktorlarından Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu ve Op. Dr. Arif Bedirhan Bayraktar, yaptıkları tetkikler sonucunda hastanın sağ böbreğinin tamamını kaplayan taş bulunduğunu belirleyerek, ameliyat önerdi.

"TAŞ YENİDEN ÜREMEYE BAŞLAMIŞ"

Ameliyatı kabul eden hastanın sağ böbreğinden yaklaşık 100 adet taş çıkarıldı.

Ameliyat ile sağlığına kavuşan Serhat Evran, 15 yıl önce ameliyat olmasına karşın tekrar rahatsızlığının nüksettiğini belirterek, “Böbrekte taş olduğu tespit edildi. Yozgat Şehir Hastanesi'ne geldim, Fatih hocamız sağ olsunlar benimle ilgilendi. Ameliyatımı çok güzel, çok seri bir şekilde yaptı. Taşlar da orada 100 adete yakın taş var. Biraz ağırdan ağırdan ağrı girmeye başladı. 15 yıl önce zaten bir ameliyat olmuştum, yeniden üretmeye başlamış taş, sağ taraftan. Taşlar da orada bakın isterseniz” diye konuştu.

"NEREDEYSE TAMAMINA YAKINI TEMİZLEDİK"

Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu, hastanın böreğindeki taşların tamamını temizlediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hastamız böbrek ağrısı şikayetiyle başvurdu. Daha öncesinde bir 10 yıl kadar öncesinde yine sağ böbrekten taş cerrahisi geçirmiş. Yaptığımız incelemede sağ böbreğin tamamını dolduran taşları vardı. Hastayla görüşerek bu tür büyük taşlardan büyük bir cerrahi olabileceğini ve hastanın birkaç delikten girerek, sırttan ameliyat yapılması gerektiğini söyledik. Hastamız da kabul etti. Çarşamba günü hastanın ameliyatını yaptık. Tek delikten girerek neredeyse tamamına yakını temizledik. Taşlarda görüldüğü gibi, bugünde hastamızı sağlıklı bir şekil taburcu edeceğiz.”

Kocamanoğlu, Türkiye’de böbrek taşı şikayeti olan hasta sayısının fazla olduğunu belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Taş oranı ülkemizde çok yüksek, yüksek oranlarda görüyoruz. Her 10 kişiden biri böbrek taşından muzdarip. Taş hastalarından birkaç önerimiz oluyor, günlük idrar çıkış oranı 2,5 litreye yakın olacak şekilde sıvı tüketmelerini, özellikle su tüketimi öneriyoruz. Spor ve aktiviteler öneriyoruz. Bu tür önerilere uyarlarsa taşlarının azalabileceğini hastalara iletiyoruz. Sadece cerrahi olarak taşlarınızı çıkartılması değil, sonraki yaşam tarzı değişikliği de bizler için çok çok önemli."