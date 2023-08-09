Metropoll'den çarpıcı anket: Her 4 seçmenden 1'i verdiği oydan pişman!
Metropoll'ün 2,5 ay önce yapılan seçimlere ilişkin yaptığı ankette dikkat çeken bir sonuç ortaya. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusunun yöneltildiği ankette, her 4 katılımcıdan 1'i "pişmanım" yanıtı verdi. En çok 'pişmanlık' duyan yurttaşlar yüzde 37,1 ile Zafer Partisi'ne oy verenler olurken AKP de yüzde 22,5, MHP de yüzde 20,9, CHP ise yüzde 18,9 oldu.
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen kritik seçimlerinin üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçti. Bu süreçte CHP'de 'değişim' tartışmaları yaşanırken özellikle gelen zamlar sonrası AKP'ye oy veren yurttaşlardan da iktidara tepkiler gelmeye başladı.
Metropoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2023 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 28 ilde 15-19 Temmuz tarihleri arasında bin 746 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusu soruldu.
YÜZDE 22,4 'PİŞMAN'
Ankete katılan yurttaşların verdiği yanıtlara göre, pişmanlık duyduğunu belirtenlerin sayısı yüzde 22,4 olurken yüzde 72,8'i "Hayır, duymuyorum" dedi. Ankete katılanların yüzde 4,8'i ise soruya yanıt vermedi.
EN YÜKSEK ZAFER'İN
Oylamaya katılanların verdiği oydan pişmanlık duyduğu parti, seçime ATA İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaran ve 2'nci turda adayının aksine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi oldu.
Zafer Partisini HDP yüzde 26,2 ile takip ederken AKP yüzde 22,5, MHP yüzde 20,9, İYİ Parti yüzde 24,8 ve CHP yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.
Anketin parti parti sonuçları şu şekilde:
- AKP seçmenlerinin yüzde 22,5'i "pişmanım", 74,9'u "pişman değilim",
- CHP seçmenlerinin yüzde 19,9'u "pişmanım", 79,0'u "pişman değilim",
- MHP seçmenlerinin yüzde 20,9'u "pişmanım", 77,7'si "pişman değilim",
- İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 24,8'i "pişmanım", 72,4'ü "pişman değilim",
- HDP/YSP seçmenlerinin yüzde 26,2'si "pişmanım", 72'ü "pişman değilim",
- YRP seçmenlerinin yüzde 24,7ü "pişmanım", 78,6'sı "pişman değilim",
- TİP seçmenlerinin yüzde 20,8'i "pişmanım", 75'i "pişman değilim",
- Zafer Partisi seçmenlerinin yüzde 37,1'i "pişmanım", 62,9'u "pişman değilim" dedi.
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