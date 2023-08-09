Metropoll'den çarpıcı anket: Her 4 seçmenden 1'i verdiği oydan pişman!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 21:31

Güncelleme: 09.08.2023 - 21:46

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen kritik seçimlerinin üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçti. Bu süreçte CHP'de 'değişim' tartışmaları yaşanırken özellikle gelen zamlar sonrası AKP'ye oy veren yurttaşlardan da iktidara tepkiler gelmeye başladı.

Metropoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2023 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 28 ilde 15-19 Temmuz tarihleri arasında bin 746 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusu soruldu.

YÜZDE 22,4 'PİŞMAN'

Ankete katılan yurttaşların verdiği yanıtlara göre, pişmanlık duyduğunu belirtenlerin sayısı yüzde 22,4 olurken yüzde 72,8'i "Hayır, duymuyorum" dedi. Ankete katılanların yüzde 4,8'i ise soruya yanıt vermedi.

EN YÜKSEK ZAFER'İN

Oylamaya katılanların verdiği oydan pişmanlık duyduğu parti, seçime ATA İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaran ve 2'nci turda adayının aksine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi oldu.

Zafer Partisini HDP yüzde 26,2 ile takip ederken AKP yüzde 22,5, MHP yüzde 20,9, İYİ Parti yüzde 24,8 ve CHP yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

Anketin parti parti sonuçları şu şekilde: