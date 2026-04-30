Her 500 öğrenciye bir psikolojik danışman düşüyor: Atama yapılmaması eğitimde hizmet eşitliğine aykırı

Okullarda yaşanan saldırılar fiziki güvenlik önlemlerinin yanı sıra psikolojik desteğin önemini de ortaya koydu. Okullarda öğrencilerin şiddete yöneliminin önlenmesinde kritik savunma hatlarından birisi de Psikolojik Danışman/Rehber öğretmenler... Bu çerçevede kendisi de bir psikolojik danışman olan Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat psikolojik eğitimin önemine değindi.

Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde yapılanma olarak ikinci ülke olduğumuzu ancak norm kadrolarının 30-40 yıl öncenin sayılarıyla belirlendiğini ifade eden Özat, “MEB'e bağlı okullarda çalışan 47-48 bin psikolojik danışman var ama 70 binin üzerinde de okul var. Her 500 öğrenciye bir psikolojik danışman düşmektedir. Psikolojik danışmanlar bu sayıya artık yetişememektedir. Bu sayı 250'ye düşürülmeli. Psikolojik danışmanın 250 öğrenci ile ilgilenmesi 500 öğrenci ile ilgilenememesinden daha kıymetli. Her okula psikolojik danışman normu gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘EĞİTİMDE HİZMET EŞİTLİĞİNE AYKIRI’

Sayıları bini aşan bazı okullarda atama olmadığı için 1 danışman olduğunun, ilk okullarda 300 öğrenciye, ortaokul, lise ve ana okullarında 150 öğrenciye ulaşmadan psikolojik danışman verilmedeğinin altını çizen Özat, “Bu okullara atama yapılmaması eğitimde hizmet eşitliğine aykırıdır ” dedi.

‘REHBERLİK ODALARI YETERSİZ’

Okullardaki rehberlik odalarının fiziki yetersizliğine ilişkin ise Özat, “2-3 uzman aynı odada işini yapmak zorunda kalıyor. Gizliliği, güvenilirliği sağlayacak üst düzey psikolojik hizmet verecek ortam bulunmamaktadır. Okulların psikolojik danışman ihtiyacı yanında psikolojik danışma odaları da gerekmektedir. 3 müdür yardımcısı yan yana çalışabilir ama 3 danışman yan yana, aynı odada çalışamaz. Öğrenci gelse de konuşamaz. Bu görüntüden ibaret bir çalışma olabilir” diye konuştu.

‘SAHA GERÇEKLERİNDEN UZAK’

Psikolojik danışmanların elinde sihirli bir asa olmadığına da dikkat çeken Özat, “1-2 görüşmede sorun çözülemez. En kısa süreli, çözüm odaklı hizmet 8 seanstır. Biz 5 bin 600 üyemize EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) eğitimi verdik. Psikolojik danışmanların yetkinliğine yönelik MEB'in de böyle çalışmalar yapması lazım” uyarısında bulundu. Öğrenciye psikolojik destek verilirken de okul güvenliğinin güvenlikçi ile sağlanması gerektiğine vurgu yapan Özat, acil önlemin güvenlik olduğunu kaydetti. Özat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıkladığı güvenlik tedbirlerini ise saha gerçeklerinden uzak bulduğunu belirtti.

‘RAM’LAR DA YETERSİZ’

Rehberlik ve Araştırma Merkezilerine (RAM) ilişkin de açıklamalarda bulunan Özat, “RAM’ların binaları ve personeli yetersiz. RAM’a gelen bir öğrenciye uygun danışma odası yok” dedi. Özat özellikle kırsal kesime destek vermesi için RAM’lara, araç sağlanması çağrısında bulundu.